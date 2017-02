Serie B: Fra Trapani e Avellino vince la paura: 0-0 nel posticipo

Trapani, 6 feb. (LaPresse) - E' terminata con un pareggio a reti bianche la sfida del 'Provinciale' tra Trapani e Avellino, posticipo della 24/a giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre muovono così la classifica ma restano coinvolte nella lotta per non retrocedere. Inizio vibrante con un'occasione per parte. Ardemagni al 1' con un colpo di testa in tuffo manda a lato, dalla parte opposta Citro colpisce l'esterno della rete con un sinistro insidioso. Al 21' prima conclusione verso lo specchio della porta. Pigliacelli respinge senza troppi problemi la conclusione centrale di Verde. Sul finire del primo tempo nuovo tentativo dei padroni di casa con Coronado, ma il tiro al volo dell'attaccante si spegne sul fondo. Nella ripresa è sempre il Trapani a fare le partita. Al 2' il neo entrato Canotto calcia a lato da fuori area, al 20' invece Barillà scambia bene con Coronado ma Radunovic nega il vantaggio ai siciliani. Nel finale entrambe le squadre si accontentano del punto e la partita termina così con uno 0-0.