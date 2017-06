Serie B, il campionato ricomincia il 25 agosto

Inizierà venerdì 25 agosto, una settimana dopo rispetto alla Serie A, il campionato di Serie B 2017/18. Lo ha stabilito l'assemblea di Lega B riunitasi oggi pomeriggio nella sede di via Rosellini a Milano. L'ultima giornata verrà disputata venerdì 18 maggio. Quattro i turni infrasettimanali in programma: martedì 19 settembre, martedì 24 ottobre, martedì 27 febbraio e martedì 17 aprile. Per quanto riguarda le feste invernali, probabile che venga mantenuto il format degli ultimi anni, con il campionato cadetto di scena alla vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno e una sosta fissata per gennaio, fino al 20. Salta invece il turno del lunedì di Pasquetta.