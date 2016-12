Serie B, Latina: club cambia proprietà

Il Latina, squadra che milita in Serie B, cambia proprietà. Lo comunica la società laziale in una nota sul proprio sito ufficiale. "In data odierna è avvenuta la cessione dell’intero pacchetto azionario dalla vecchia proprietà in favore di nuovi soggetti che, nei prossimi giorni, provvederanno alla propria presentazione ufficiale con apposita conferenza - si legge nel comunicato - durante la quale sarà comunicato tutto ciò che concerne nuova proprietà e cariche dirigenziali".