Serie B: Lorenzo Di Livio positivo alla cannabis

Roma, 24 mag. (LaPresse) - La Prima Sezione del Tribunale nazionale antidoping, in accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Lorenzo Di Livio (tesserato Figc) riscontrato positivo al Thc a seguito di un controllo disposto da Nado Italia in occasione della partita Vicenza-Ternana, società per la quale il giocatore è tesserato, svoltasi a Vicenza il 6 maggio 2017.