Serie B, Spezia: Gallo nuovo allenatore, Andrissi ds

Rivoluzione in casa Spezia. Il club ligure, che milita nel campionato di Serie B, ha annunciato l'arrivo in panchina di Fabio Gallo, che "guiderà la Prima Squadra aquilotta nella stagione 2017-2018, con opzione a favore della società per le stagioni successive", e di Gianluca Andrissi, che assumerà la carica di direttore sportivo. I due prendono il posto rispettivamente di Domenico Di Carlo e Pietro Fusco, che non sono stati confermati per la prossima stagione.