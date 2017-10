Serie B: stop 3 turni per Scognamiglio, due giornate a Krunic

Milano, 3 ott. (LaPresse) - Sono 5 i giocatori fermati dal giudice sportivo di Serie B a margine degli incontri della settima giornata. Tre turni di stop per Scognamiglio (Cesena), sanzionato "per avere, al 28° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria" e due giornate a Krunic dell'Empoli "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara" e "per avere, al 38° del secondo tempo, all'atto della notifica dell'ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro". Un turno di stop invece per Di Cesare e Iacoponi (Parma) e Capelli (Spezia). Tra i tecnici, una giornata di squalifica per Corini del Novara "per avere, al 32° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale e successivamente, dopo il consequenziale allontanamento, rivolto un gesto irridente abbandonando il recinto di giuoco". Per quello che riguarda i club ammenda di 1500 euro per il Venezia e di 1000 euro per Brescia e Pro Vercelli.