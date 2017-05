Serie B: tre turni di squalifica per Bidaoui

Il calciatore dell'Avellino Soufiane Bidaoui è stato squalificato per tre turni dopo le gare valide per la 20esima giornata di ritorno della serie B. Per Bidaoui pesa "l'avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria con una testata al volto". Un turno di squalifica per Crescenzi (Pisa), Djimisti (Avellino), Dokovic (Spezia), Gori (Frosinone), Martinelli (Brescia), Minala (Salernitana), Venuti (Benevento). Tra le societa', ammenda di 20mila euro alla Salernitana.