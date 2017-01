Serie B, ufficiale: Fausto Rossi al Trapani

Trapani, 9 gen. (LaPresse) - Il Trapani ha perfezionato oggi pomeriggio l’ingaggio del centrocampista Fausto Rossi, che arriva a titolo definitivo fino a giugno 2017. Centrocampista classe 1990, Fausto Rossi si afferma nel settore giovanile della Juventus e con la Primavera bianconera vince il Torneo di Viareggio nel 2009 e nel 2010. Dopo varie esperienze all'estero, in Spagna soprattutto, torna in Italia nel 2015 per indossare la maglia della Pro Vercelli in Serie B con cui, nella passata stagione, ha collezionato 20 partite ed 1 gol. Queste le prime parole di Fausto Rossi da calciatore del Trapani: “Sono contento di far parte di questa Società, mi hanno accolto tutti molto bene. Ho trovato un buon ambiente e un buon gruppo e ci sono tutti i presupposti per lavorare bene. Dobbiamo riprendere prima possibile a far punti per avvicinarci alla salvezza".