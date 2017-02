Agguato prima di Avellino-Verona: danneggiata l’auto di Setti e Toni

Tanta paura per un’aggressione vile che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. I dirigenti dell’Hellas Verona si stavano recando allo stadio Partenio per assistere al match della capolista in casa dell’Avellino quando alcuni vandali si sono scagliati sulla loro auto: vetri rotti, calci alla vettura e minacce hanno spaventato il presidente gialloblù, Maurizio Setti, il Direttore Operativo, Francesco Barresi, Luca Toni e un amico del presidente. Un atto di teppismo che ha costretto Setti e gli altri a dirigersi alla caserma più vicina per sporgere denuncia. La Digos li ha accompagnati allo stadio mentre, all’interno dell’impianto, la situazione era tranquilla.

La società scaligerà ha fatto sapere che questo gesto non resterà impunito attraverso un comunicato ufficiale:

" L'Hellas Verona FC condanna con forza il gesto vile ed intimidatorio compiuto da ignoti che, durante il tragitto che separa l'albergo, dove alloggiava la squadra, dal 'Partenio' di Avellino, in seguito ad un vero è proprio agguato hanno accerchiato e danneggiato l'auto sulla quale viaggiavano il Presidente gialloblù, Maurizio Setti, il Direttore Operativo, Francesco Barresi, Luca Toni e un' altra persona diretti allo stadio per assistere ad Avellino-Hellas Verona. Nonostante l'aggressione ed i danni alla vettura, solo grazie ai pronti riflessi del conducente sono conseguiti apparentemente limitati danni fisici per gli occupanti che verranno comunque valutati nella loro entità solo nelle prossime ore. Episodio deplorevole per quella che dovrebbe essere una giornata di sport ma che invece ha rischiato di trasformarsi in un dramma. L'Hellas Verona FC comunica inoltre che affiderà immediatamente al proprio legale ogni azione a tutela dei propri diritti nonché sporgendo formale denuncia querela avanti le autorità competenti affinché vengano avviate immediate indagini e conseguentemente presa ogni ferma decisione punitiva nei confronti dei responsabili "