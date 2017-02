Al Frosinone il derby col Latina, 3-2 thrilling del Perugia sul Brescia

I risultati

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Cittadella e Pro Vercelli hanno pareggiato 0-0 in una gara valida per la 24/a giornata del campionato di Serie B. Un risultato prezioso soprattutto per i piemontesi in chiave salvezza, mentre i veneti restano in zona playoff. Gara con poche emozioni al Tombolato. La squadra di Venturato esercita un dominio territoriale pressochè costante, ma senza riuscire a creare grossi rischi alla porta di Provedel. In avvio di ripresa è anzi la Pro Vercelli a sfiorare il colpaccio con Emmanuello. Inutile il forcing finale dei veneti, il risultato non si sblocca.

Latina-Frosinone 0-1 (38’ rig. Dionisi)

Il Frosinone si impone per 1-0 in casa del Latina in un match valido per la 24/a giornata di Serie B e si porta a una sola lunghezza dal Verona capolista. Un gol su rigore di Dionisi nel primo tempo condanna i nerazzurri pontini alla seconda sconfitta di fila, ora la zona retrocessione è solo un punto più giù. Al Francioni Frosinone padrone del campo nel primo tempo. I ragazzi di Marino trovano il vantaggio al 38' grazie ad un penalty del solito Dionisi, concesso dall'arbitro per un tocco di mani in area di Coppolaro su azione dello stesso attaccante ospite. Frosinone vicino al raddoppio prima dell'intervallo con un colpo di testa di Sammarco respinto dalla traversa. Nella ripresa i ciociari legittimano il successo creando almeno un altro paio di occasioni, una delle quali fallita clamorosamente da Ciofani. Latina pericoloso solo nel finale con il neo entrato De Vitis, che da ottima posizione colpisce male di testa e manda la palla fuori.

Perugia-Brescia 3-2 (21’, 80’ Forte, 76’ Mustacchio; 34’ Caracciolo, 70’ Bonazzoli)

Pisa-Virtus Entella 1-1 (78’ Cani; 73’ Caputo)

Salernitana-Novara 0-0

Spal-Ascoli 1-1 (78’ Antenucci; 68’ Favilli)

Spezia-Ternana 2-0 (18’ Djokovic, 70’ rig. Granoche)

Seconda vittoria di fila per lo Spezia che supera 2-0 la Ternana e sale in zona playoff. Brusca battuta d'arresto invece per gli umbri che rimangono al penultimo posto. I padroni di casa partono subito forte creando due occasioni nei primi dieci minuti con Migliore e Djokovic. Al 18' proprio l'attaccante croato firma il vantaggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Sciaudone. La reazione della Ternana non c'è anzi è sempre lo Spezia cinque minuti dopo a sfiorare il raddoppio: Mastinu colpisce la traversa su punizione, poi Meccariello è provvidenziale nel salvataggio sul colpo di testa di Errasti. Nella ripresa l'undici di Gautieri non riesce a creare particolari grattacapi dalle parti di Chichizola. Al 25' Granoche raddoppia su calcio di rigore mettendo in cassaforte i tre punti. La Ternana prova a rientrare in partita ma Chichizola abbassa la saracinesca negando il gol a Falletti e Acquafresca. In pieno recupero lo Spezia manca il 3-0 sbagliando con Piccolo un penalty fischiato per fallo di Petriccione su Granoche

Seguono aggiornamenti...