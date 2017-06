Albania, avviati i contatti con Pippo Inzaghi: la situazione

Dopo la mancata qualificazione ai mondiali, l’Albania ha visto salutare il proprio ct De Biasi, il quale ha confessato di essere deluso per il risultato insoddisfacente. Tuttavia, l’evoluzione del calcio in Albania in questi anni, ha fatto sì che la federazione albanese si sia interessata concretamente ad un altro italiano: Pippo Inzaghi. L’allenatore del Venezia lascerebbe l’ambizioso progetto di ritornare in Serie A solamente per una nazionale. Ma, per il momento, la distanza economica è rilevante (tra stipendio all'allenatore e staff il budget dell'Albania non supera i 40mila euro/mese complessivi).

Inzaghi è fresco di promozione dalla C alla serie B con il suo Venezia, dopo l’esperienza non proprio positiva sulla panchina del Milan. Entro la fine di luglio la federcalcio albanese attende una risposta definitiva, Inzaghi - in vacanza in queste settimane a Formentera - sta riflettendo sul da farsi. Probabile anche un incontro al rientro di Superpippo dalle ferie.