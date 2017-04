B Side: alla prova di maturità, le "big" cambiano marcia. Favola Provedel: dalla gaffe al record

La partita da incorniciare: Bari-Verona 0-2

Fatta eccezione per Frosinone e Benevento, nella 37esima giornata del campionato di Serie B (il 25 aprile alle 15, il prossimo turno in infrasettimanale), le "big" hanno ingranato la marcia superiore. Lo ha fatto il Perugia, nel contestatissimo successo per 1-0 di Novara, lo hanno ribadito, con forza, Spal ed Hellas Verona (entrambe vittoriose in inferiorità numerica per le rispettive espulsioni di Bonifazi e Ferrari), insieme a Cittadella e Spezia. Ma andiamo con ordine: la formazione di Pecchia (anch'egli espulso, per proteste, durante il secondo tempo del "San Nicola"), interrompe l'imbattibilità casalinga del Bari, che durava da cinque mesi. Aldilà di questo dato, tuttavia, la formazione di Stefano Colantuono appare smarrita e senza più stimoli per andare alla ricerca di un posto playoff, per quanto sia ancora molto vicino (solo un punto separa i Galletti dalla zona spareggi). Male, malissimo, per una squadra costruita con ben altre intenzione. Ha tirato fuori nuovamente gli artigli, invece, la formazione gialloblu, che con un tap in del solito Giampaolo Pazzini al 35' (23esimo centro stagionale) e una rasoiata di Bruno Zuculini, successiva ad un miracolo di Micai, torna ai piedi dell'Arena con un 2-0 che vale secondo posto a +3 sul Frosinone, ancora sconfitto in quel di Terni.

Spal vittoriosa in rimonta a Latina, in vantaggio al 12' con Corvia, abile a sfruttare al meglio una deliziosa verticalizzazione di Roberto Insigne. Il pari ferrarese è immediato, grazie alla spaccata al 14' di Bonifazi. Il quale, però, al 58' rimedia un doppio giallo, che però non spaventa la band di Semplici. Il successo, infatti, arriva comunque grazie alla finalizzazione vincente di Antenucci su assist basso dalla destra di Lazzari al minuto 68. Spal sempre più prima a +8 quando mancano 5 giornate alla fine della regular season. L'impresa si avvicina più che mai.

2017, mirko Antenucci, Spal, LaPresseLaPresse

Straripanti vittorie di Cittadella e Spezia: i veneti, dopo essere andati sotto con una conclusione di giustezza (al 3') di Jerry Mbakogu, prendono il largo con uno scatenato Arrighini, un contropiede di Valzania e la rete conclusiva del 4-1 firmata Paolucci.

In ottica playoff, molto bene anche lo Spezia, che regola 2-0 l'Entella nel derby ligure, grazie alle segnature, nel corso della ripresa, di Migliore (in demi-volée) e Pulzetti, che approfitta come meglio non potrebbe di una bella palla offertagli dal subentrato Vignali.

Chi sale: il Trapani

Che cuore, questo Trapani di Calori, che non finisce mai di stupire! Oggi la porta di un altrettanto generoso e volitivo Pisa di Gattuso sembrava stregata ma, a furia di crederci, il gol è arrivato. Al 91'. Quando, cioè, un ottimo Thiago Casasola si disimpegna bene sulla fascia destra e mette al centro un pallone prelibato che Nicola Citro non può proprio sprecare. Fino ad allora, il serrate le fila nerazzurro con un Samir Ujkani insuperabile. I siciliani, all'ennesimo successo di questo incredibile girone di ritorno, escono - a tutti gli effetti - anche dalla zona playout. Pazzesco, se si pensa che, dopo la pausa di gennaio, erano ripartiti dall'ultimissimo posto a quota 12 punti...

Esultanza Trapani dopo il gol decisivo al 91' di Nicola Citro. Trapani-Pisa 1-0, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi scende: il Frosinone

Squdra irriconoscibile, in casi come questo si direbbe "scoppiata". I ciociari di Marino non sanno più esprimersi ai livelli che li avevano spinti sino in cima alla classifica. Dopo lo stop interno col Novara, è arrivato anche quello per 2-0 di Terni, per mano di un sempre più scatenato Simone Palombi: doppietta, per il giovane scuola Lazio, intervallata da un calcio di rigore calciato (con lo scavino) sulla traversa da Felipe Avenatti e assegnato dopo l'uscita avventata di Bardi su Falletti. La squadra non vince da un mese, dallo scorso 26 marzo: quel 2-0 in casa della Spal sembrava aver dato l'abbrivio decisivo per il primato dei giallazzurri, ora scivolati, invece, al terzo posto e superati dal grande ritorno dell'Hellas Verona. Al contrario, grandissima impresa di Fabio Liverani sulla panchina delle Fere: 5 vittorie su 8 partite condotte dall'ex tecnico di Genoa e Leyton Orient, che si sta togliendo alcuni dolorosi sassolini e ha rianimato una squadra che sembrava del tutto spacciata. Ora, i punti in classifica per i rossoverdi, sono 39 e vogliono dire "spareggi playout".

Ternana-Frosinone 2-0, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La storia da raccontare: Ivan Provedel, da portiere della gaffe a Modena a portiere dei record a Vercelli

Era il pomeriggio di Halloween - 31 ottobre 2015 - della scorsa stagione. Stadio "Giuseppe Sinigaglia", Como-Modena: con un liscio clamoroso in fase di controllo palla (coi piedi), il portiere del Modena apre la strada a Simone Andrea Ganz per la rete del definitivo 1-1, dando il via ad un'ondata di polemiche dei tifosi canarini. Fatti che lo porteranno ben presto a perdere la maglia da titolare. Oggi, 21 aprile 2017, Provedel è il miglior portiere della Serie B, dopo aver battuto il record stagionale di 528 minuti di imbattibilità, appartenente al collega del Benevento Domenico Cragno. Lo 0-0 tra Pro Vercelli e Salernitana, costituisce la sesta partita consecutiva in cui la porta delle Bianche Casacche (in serie positiva da 11 giornate) resta inviolata. E' proprio a Vercelli che il ragazzo scuola Chievo è riuscito a trovare il clima ideale per sbocciare. Anche oggi, un paio di interventi decisivi, nella ripresa sulla conclusione ravvicinata di Coda al 53' e sul tiro a giro di Sprocati a 13 dalla fine. Ora, il record da battere è di 540 minuti (a salire). Se non è una favola questa...

Ivan Provedel, Pro Vercelli 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

I giovani di cui sentirete parlare: Kevin Bonifazi (Spal) e Luca Valzania (Cittadella)

Un'autentica sorpresa di questo campionato di Serie B, specie pensando alle due non esaltanti esperienze in Lega Pro tra le fila di Benevanto e Casertana. Ma... fino a un certo punto. Il difensore centrale dalle lunghe leve e dal fisico imponente, d'altro canto, arriva dalla Primavera del Torino, fucina garantita di giovani calciatori doc. Oggi, al "Francioni" di Latina, la pertica classe '96 - in prestito dai Granata - si è fatto valere anche in zona gol andando a realizzare, in spaccata, il gol del momentaneo 1-1 sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Poi, però, il pomeriggio di Bonifazi si è fatto complicato per un doppio giallo rimediato su intervento falloso, a inizio ripresa, ai danni del pontino Marco Pinato, episodio - molto dubbio - che ha scatenato le proteste, vane, di mister Semplici. Resta, ad ogni modo, un pilastro della straordinaria cavalcata dei ferraresi in cima alla classifica di questa Serie B.

Latina-Spal, Serie B 2016-2017: un contrasto aereo tra i due numeri 14 del match: il difensore dei ferraresi Kevin Bonifazi e il nerazzurro dei pontini Marco Pinato (LaPresse)LaPresse

Coetaneo di Bonifazi, il centrocampista del Cittadella è andato a segno per la sua prima volta nell'arco della stagione con un contropiede propiziato da un erroraccio in fase di possesso palla da parte di Concas e dall'assist di uno scatenato Arrighini. Abnegazione, precisione e prontezza nella giocata, il ragazzo è un prodotto del sempre florido vivaio del Cesena anche se, ad oggi, è di proprietà dell'Atalanta.

L'esultanza di Luca Valzania, dopo il gol del momentaneo 3-1 in Cittadella-Carpi, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Best 11

Best 11, 37a giornata, Serie B 2016-2017Eurosport