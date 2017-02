B Side: Benevento in paradiso su calcio di rigore. Il Bari di Brienza rientra in zona playoff

La partita da incorniciare: Bari-Ternana 3-1

Prestazione perentoria del Bari, che fa la voce grossa con una Ternana ridotta in dieci uomini a metà primo tempo per il doppio giallo rifilato al centrocampista Manuel Coppola. La sensazione, però, vista la qualità scesa in campo al San Nicola, è che - anche in parità numerica - la vittoria dei pugliesi sarebbe stata comunque rotonda. Tre punti che restituiscono ossigeno puro alla band di Stefano Colantuono, rientrata nei piazzamenti playoff all'ottavo posto a quota 37 punti. Pronti via e i biancorossi vanno già in vantaggio con una prodezza di capitan Franco Brienza. La Ternana, tuttavia, dopo il cartellino rosso del 25', dimostra di saper restare in partita, realizzando il momentaneo pareggio a tempo scaduto con un sinistro in volée dell'ex di turno Di Noia. Ma, nella ripresa, una rasoiata di Ciccio Galano e una percussione solitaria di Antonio Floro Flores (abile a seminare Germoni), fissano il punteggio sul definitivo 3-1.

Bari-Ternana, Serie B 2016-2017: Franco Brienza palla al piede (LaPresse)LaPresse

Lassù ne approfitta il Benevento, che passa al "Robbiano-Piola" di Vercelli grazie a un contestatissimo calcio di rigore - trasformato da Ceravolo - assegnato a 2' dalla fine per una presunta ostruzione in area di Filippo Berra su Karamoko Cissé. Occorre però sottolineare che, a inizio ripresa, ai sanniti è stato negato un penalty solare per l'intervento del difensore locale Elia Legati in scivolata sui piedi di Fabio Ceravolo. Una vittoria che proietta le Strehe al secondo posto in attesa dei posticipi Pisa-Frosinone e Verona-Spal e giunto al termine di una sfida molto equilibrata, oltreché soffertissima nei primi 45' in cui la Pro Vercelli ha cercato in tutti i modi la via del gol con Vives, Aramu e Morra. Comincia a scricchiolare, così, la panchina di Longo, ancorato al terzultimo posto di graduatoria, con un solo punto conquistato nel 2017. Là davanti le Bianche Casacche, dopo l'infortunio di Andrea La Mantia (due mesi di stop) e la cessione di Osarimen Ebagua al Vicenza, necessitano assolutamente dell'integrazione di una punta. Si sta pensando, a questo proposito, allo svincolato Rolando Bianchi.

Pro Vercelli-Benevento, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi sale: l'Avellino

E' la squadra più in forma del momento, l'Avellino di Walter Alfredo Novellino, che dopo aver regolato 3-0 il Verona al "Partenio", si scopre corsaro anche al "Piercesare Tombolato" di Cittadella. E dire che le cose, per i biancoverdi, si erano messe male dopo la rete in tap in di Strizzolo su suggerimento dalla sinistra di Benedetti.

L'attaccante del Cittadella Luca Strizzolo. Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Quasi casualmente, poi, al 53', arriva il gol di Ardemagni, che si mette sulla traiettoria della rasoiata di Verde e, nell'area piccola, devia la palla alle spalle di Paleari, entrato al quarto d'ora di gioco, per infortunio del titolare Alfonso. Il Cittadella, quindi, si riversa in avanti in massa alla ricerca del gol-vittoria, ma viene inserobilmente castigato dai contropiedi della formazioni irpina che allo scadere raddoppia e triplica rispettivamente con Ardemagni ed Eusepi, molto ben assistiti da Laverone e LAsik. Avellino sempre più su, in una zona mediana di classifica, a quota 32 punti.

Cittadella-Avellino 1-3, Serie B 2016-2017: esultanza Matteo Ardemagni (LAPresse)LaPresse

Chi scende: il Brescia

Perde ancora il Brescia di Christian Brocchi: solo due punti nelle ultime sei partite e una classifica che peggiora a vista d'occhio. Ad approfittarne, questa volta, è il Carpi di Castori, tornato invece al successo dopo un periodo negativo della squadra, che si portava sulle spalle la zavorra di tre sconfitte consecutive. Sono Kevin Lasagna e Giacomo Beretta a incanalare il match: al 38' il primo riceve dal compagno di reparto un pallone con su scritto "spingimi in rete". L'ex ENtella e Pro Vercelli, invece, al 42', realizza con una sensazionale traiettoria "alla Del Piero" il momentaneo 2-0. Ci prova Caracciolo, al 2' della ripresa, a riaprire i conti con un calcio di punizione vincente su cui, però, Vid Belec si avventa disastrosamente, ma il match finisce 2-1. Quattro, fin qui, i pareggi nella 26a giornata: sono quelli di Perugia-Virtus Entella (0-0), Salernitana-Cesea (1-1), Spezia-Trapani (2-2) e Vicenza-Ascoli 1-1.

Carpi-Brescia, Serie B 2016-2017: in primo piano, l'attaccante della formazione emiliana Giacomo Beretta (LaPresse)Eurosport

La storia da raccontare: dalla zona Cesarini alla "zona Trapani"

Il Trapani continua a segnare nei minuti di recupero. E' proprio da qui che sta costruendo la sua risalita dall'ultimo posto in un 2017 che vede la formazione di Calori ancora imbattuta. Era successo a Vercelli col gol a 93' di Lamin Jallow, contro l'Ascoli una settimana fa con la rete al medesimo minuto di Jacopo Manconi (quella del 2-2) e, oggi pomeriggio, al "Picco" di Spezia, con il difensore-goleador Luca Pagliarulo, che al 91', gira la sfera in fondo al sacco di prima intenzione per il definitivo - e secondo consecutivo - 2-2. Nulla da fare per lo Spezia di Di Carlo, ritrovatosi sul doppio vantaggio già all'11 grazie agli acuti di Pablo Granoche: la rete poco dopo la mezzora di Casasola, aveva poi riaperto tutto.

Spezia-Trapani, Serie B 2016-2017: l'esultanza dei siciliani al gol del 2-2 (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Lamin Jallow (Trapani)

Attaccante di nazionalità gambiana, classe 1995, giunto in prestito dal Chievo nella sessione invernale di calciomercato, dopo un'esperienza (la scorsa stagione) in Lega Pro con la maglia del Cittadella. La società veneta lo scoprì nel Real de Banjul: in queste partite, si sta rivelando la spinta in più di questo Trapani. Dopo il gol segnato in contropiede nella vittoria per 3-1 contro la Pro Vercelli, oggi consegna agli annali u'altra prova da ricordare, fatta di grinta e velocità, condita con una clamorosa traversa colpita dalla distanza sul risultato di 2-1 per lo Spezia.

Lamin Jallow esulta dopo aver realizzato il terzo gol del Trapani in Pro Vercelli-Trapani 1-3, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

