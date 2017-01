B Side: Benevento sprint, che lotta al vertice in attesa del Verona! Trapani corsaro a Vercelli

La partita da incorniciare: Benevento-Carpi 3-0

E' la splendida e larga vittoria interna del Benevento contro il Carpi a rendere sempre più appassionante la lotta al vertice di questo campionato cadetto. I giallorossi di Baroni sono sì, tecnicamente, al quarto posto a quota 39 punti (più uno di penalizzazione, è giusto ricordarlo), ma anche a soli due lunghezze dalla coppia di vetta targata Frosinone (vittorioso 1-0 nell'anticipo di ieri contro il Brescia) - Hellas Verona, con gli scaligeri impegnati domani pomeriggio nel match delle 17,30 al "Bentegodi" contro la Salernitana (il posticipo del lunedì sera sarà tra Spezia e Latina). Al 17' Streghe in vantaggio grazie alla realizzazione dal dischetto di Fabio Ceravolo, steso poco prima in area dall'uscita a valanga di Vid Belec. Il raddoppio, giunto al termine della prima frazione, porta sempre la firma dell'ex Ternana, che usufruisce con un facile tocco a porta pressoché sguarnita, di un assolo entusiasmante di Amato Ciciretti sulla corsia di destra. Nella ripresa fa tris Falco, che approfitta di un erroraccio della difesa emiliana, insaccando da posizione defilata. Tante le opportunità per la quaterna, tre punti mai in discussione.

Benevento-Carpi, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi sale: il Trapani

Roboante vittoria esterna dei siciliani (la prima stagionale, peraltro), in quel di Vercelli. Sei punti in due gare in questo girone di ritorno, segno che la squadra di Alessandro Calori è viva e vuole abbandonare quanto prima l'ultima posizione di graduatoria, adesso occupata a quota 19 punti, a -5 dal quart'ultimo posto che vale i playout, occupato in coabitazione da Cesena e Pro Vercelli, squadra quest'ultima, che esce con le ossa rotte dalla sfida dello stadio "Robbiano-Piola", che ha peraltro visto il gemellaggio delle due tifoserie prima del fischio d'inizio. Ma definire "giusto" il risultato, sarebbe un'iperbole: la Pro, infatti, domina la partita per almeno un'ora di gioco, portandosi avanti allo scadere del primo tempo con l'ottavo centro stagionale di La Mantia, poi un'episodio sugli sviluppi di un calcio piazzato, dà il la al pari di Pagliarulo. Siamo al 62'. All'81', dal nulla, Antonino Barillà, con una saetta dalla distanza, trova il gol del vantaggio trapanese. Il tris porta la firma dell'attaccante gambiano classe '95 Lamin Jallow, neoarrivato dal Chievo, quando le Bianche Casacche erano tutte protratte in avanti alla ricerca del pari (divorato poco prima con Gianmario Comi).

Lamin Jallow esulta dopo aver realizzato il terzo gol del Trapani in Pro Vercelli-Trapani 1-3, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi scende: Il Cittadella

Esordio vincente sulla panchina della Ternana per Carmine Gautieri (in sostituzione di Benito Carbone): a farne le spese, un Cittadella spento e sempre "da decifrare" nelle gare esterne. A decidere la contesa, l'ennesima incursione vincente di César Falletti, che approfitta - in una costruzione del gol tutta uruguaiana - di un ottimo recupero di palla di Felipe Avenatti: 1-0 e 23 punti per sperare, in casa rossoverde.

Ternana-Cittadella, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La storia da raccontare: Iacobucci per uno, tutti per Iacobucci

"Paperona" al 27' dell'estremo difensore dell'Entella Alessandro Iacobucci, a cui - in fase di rinvio - scivola la sfera dalle mani in puro stile "oratorio" aprendo la strada al vantaggio firmato Lasik. Non esattamente la fotografia migliore di un portiere che tanti punti, con le sue prodezze, ha portato nel forziere dei liguri. Che per deresponsabilizzarlo, compatti, sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Catellani e Troiano, ma non a completare l'opera sino al triplice fischio, poco prima del quale è arrivato l'inserimento giusto da parte di Moretti per il 2-2 finale.

Alessandro Iacobucci, portiere della Virtus Entella (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Francesco Orlando (Vicenza)

Tra i tanti pareggi all'ultimo respiro (oltre all'1-1 del Pisa a Novara e il 2-2 dal dischetto dell'Ascoli a Cesena), anche quello tra Vicenza e Spal, messo a segno con una deviazione di prima intenzione, sottoporta, del rapinatore d'area Sergio Floccari, al suo secondo centro in altrettante partite con la maglia dei ferraresi. Che, di fatto, ha rovinato la festa a Francesco Orlando, esterno offensivo classe '96 prodotto del vivaio del "Lane" e lanciato dai mancati impieghi di Galano e Raičević, in fase di partenza. Gol straordinario, il suo al 53', quasi come quelli "alla Del Piero", se non fosse che il piede utilizzato per insaccare sotto il sette, è il mancino.

Vicenza-Spal, Serie B 2016-2017: un contrasto con l'esterno offensivo del "Lane" Francesco Orlando (LaPresse)LaPresse

