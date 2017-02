B Side: colpo grosso Avellino. Hellas annichilito e secondo. In coda è cuore Trapani

La partita da incorniciare: Avellino-Verona 2-0

Straordinaria prova di forza di un Avellino sempre più in palla e lanciatissimo verso la salvezza. Mister Novellino infila il sesto risultato utile consecutivo, portando i Lupi a quota 29, staccati dalla zona playout. Questa volta, oltretutto, mettendo a segno il "colpo grosso", battendo (e annichilendo) un Hellas Verona troppo brutto per essere vero. E che merita, occorre essere onesti, di abbandonare il primato di classifica a favore di un Frossinone, decisamente più continuo nei risultati.

Avellino in trionfo dopo la vittoria casalinga sul Verona. Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Al "Partenio-Lombardi" succede tutto nella ripresa con la trasformazione dal dischetto di Paghera doo 5' minuti (dopo un vistoso atterramento in area ai danni di Ardemagni) e una rasoiata di Verde, al minuto numero 60', fino a quel momento un po' in ombra. E' decisamente notte fonda, invece, per i gialloblu di Pecchia, orfani dello squalificato Pazzini e mai in partita, e che nel finale rischiano l'imbarcata con Belloni. E' festa in Irpinia, lo è ancor di più al "Matusa" di Frosinone: i giallazzurri di Pasquale Marino centrano il terzo successo di fila issandosi in cima alla graduatoria a quota 47, a +2 sulla formazione veneta, grazie alla vittoria di misura sul carpi, ottenuta grazie al primo gol in maglia ciociara del difensore ex Sassuolo Emanuele Terranova: un colpo di testa ravvicinato al minuto destro su preciso assist dalla sinistra di Soddimo, che poco più tardi colpisce anche una traversa. Nella ripresa gli uomini di Castori sono arrembanti ma il gol del pari non arriva.

Esultanza Emanuele Terranova. Frosinone-Carpi 1-0, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi sale: lo Spezia

Non è mai facile vincere a Vercelli cntro la Pro (che perde per infortunio muscolare la punta Andrea La Mantia): lo Spezia di Domenico Di Carlo ci riesce con grande maestria e un pizzico di fortuna. Come quella che "benedice" la staffilata di Migliore al 53' con palla che cozza casualmente sulla testa di Maggiore e assume una traiettoria beffarda per Provedel, successivamente espulso per una parola di troppo nei confronti dell'arbitro Chiffi di Padova. L'ex Birmingham City e Middlesbrough Diego Fabbrini, su suggerimento dalla destra di Vignali, fissa all'81' il punteggio sul 2-0 per i liguri, che tornano a strappare l'intera posta in palio in trasferta (non succedeva dallo scorso 2 ottobre, 2-0 ad Ascoli) e danno continuità ai loro risultati centrando la terza vittoria consecutiva e restando così coi piedi ben saldi in zona playoff a quota 37 punti.

La gioia dello Spezia dopo il gol del 2-0 di Diego Fabbrini nel match esterno contro la Pro Vercelli. Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Ci scende: il Latina

Sembrava un pomeriggio di tutt'altro genere rispetto a quello risultato dopo il triplice fischio al "Vigorito-Santa Colomba" di Benevento, per il Latina di Vivarini, passato in vantaggio al 20' con un ficcante destro su calcio di punizione di Corvia, bravo ad insaccare sul palo più lontano. Il Benevento, quindi, si rimbocca le maniche e si mette a fare la partita, pervenendo al pari al 41' grazie a una potente conclusione del difensore Emanuele Pezzi (al so primo centro coi sanniti) e ribaltando il punteggio al 61' con un'invenzione di Amato Ciciretti, che - quasi sulla linea di fondo - pesca l'angolino vincente da posizione impossibile per un gol che vale il prezzo del biglietto. Streghe al terzo posto di graduatoria a 43 punti in attesa di conoscere il risultato di Virtus Entella-Spal. Latina, invece, sempre più in zona rossa.

La rete del 2-1 di Amato Ciciretti in Benevento-Latina, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La storia da raccontare: Pigliacelli, Manconi e l'immenso "cuore Trapani"

Continua a racimolare punti per la difficile risalita dall'ultimo posto della classifica, il Trapani di Alessandro Calori. Questa volta lo fa nella maniera più impensata, dopo che l'Ascoli, avanti 2-0 grazie alla doppietta di Andrea Favilli, sembrava avere strachiuso il match del "Cino e Lillo Del Duca". Invece no: al 57' Nicola Citro accorcia le distanze su calcio di rigore e l'estremo difensore giunto a gennaio dal Pescara, Mirco Pigliacelli - respinge (e neutralizza sulla ribattuta) un altro penalty, quello di Leonardo Gatto. Siamo al 79'. L'Ascoli sembra comunque portare a casa un successo che la proietterebbe in zona playoff ma incredibilmente, al minuto 93, scambio corto in area tra Igor Coronado e Jacopo Manconi con l'attaccante arrivato a gennaio dalla Reggiana che realizza di piatto il suo primo gol (alla sua prima presenza) con la maglia dei siciliani. Il finale di 2-2 è un'ulteriore scarica di adrenalina per Barillà e compagni. Gli altri pareggi di giornata sono gli 1-1 di Cesena-Bari (colpo di testa vincente di Antonio Floro Flores e prodezza dalla distanza di Camillo Ciano), Novara-Cittadella (Galabinov-Iunco) e Brescia-Pisa, con Caracciolo che risponde al rigore di Mannini. Domani, alle 15, allo stadio "Libero Liberati" di Terni, il derby umbro tra Ternana e Perugia. Martedì alle 18,30, invece, il recupero della prima giornata di ritorno tra Ascoli e Pro Vercelli.

L'attaccante del Trapani Jacopo Manconi, abbracciato dai suoi compagni dopo la rete del 2-2 al termine di Ascoli-Trapani. Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Giulio Maggiore (Spezia)

Aldilà del gol fortunoso, che realizza frapponendosi alla potente conclusione dal limite di Migliore, Giulio Maggiore è un'altra "perla" della Giovane Italia di questo campionato di Serie B. Classe 1998, a 19 anni ancora da compiere (il prossimo 12 marzo), il centrocampista cresciuto nella sempre florida "cantera" spezzina, ha fatto vedere di che pasta è fatto nella fase nevralgica chiamata a dettare il gioco sul sempre ostico terreno del "Robbiano-Piola" di Vercelli. Grinta, personalità, rapidità di esecuzione e piedi educati. Nome da segnare sul taccuino degli osservati speciali da qui sino al termine della stagione.

Giulo Maggiore, centrocampista classe 1998 dello Spezia (LaPresse)LaPresse

Best 11