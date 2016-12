B Side: Frosinone e Verona, lassù una poltrona per due. Ascoli campione di generosità

La partita da incorniciare: Frosinone-Benevento 3-2

Rocambolesca vittoria del Frosinone di Marino, che all'ultimo respiro del ventesimo turno, si aggiudica il match di altissima classifica contro il Benevento. Al "Matusa" ne vien fuori una gara equilibrata, divertente, ricca di colpi di scena. Tra i grandi protagonisti del match, il centrocampista giallazzurro Oliver Kragl, che al 27' apre le marcature di mancino su calcio di punizione con traiettoria beffarda per l'estremo difensore sannita. Nel secondo tempo i campani di Baroni pervengono al pareggio grazie al colpo di testa vincente di capitan Lucioni con palla respinta dalla retroguardia locale oltre la linea della porta. E' il 52'. Passano 8' ed è ancora Kragl a scrivere la storia del match, prolungando di testa per Dionisi un pallone che la punta ciociara scaraventa in fondo al sacco per il momentaneo 2-1. Al 73' Lorenzo Ariaudo sgambetta Fabio Ceravolo in area di rigore: dagli undici metri, l'ex Ternana non fallisce per il 2-2. Il match sembra avviato sui binari del pareggio ma al sesto minuto di recupero, Dionisi devia di testa sul primo palo una palla proveniente dalla bandierina per il definitivo 3-2, che porta i ciociari a quota 38 punti, al primo posto in coabitazione col Verona, che al "Cabassi" di Carpi deve accontentarsi di un 1-1 contro i biancorossi di Castori: botta e risposta - tutto nel primo tempo - dei due uomini più rappresentativi delle due squadre, prima Lasagna e poi Pazzini per un risultato nullo che rimanda il titolo di campione d'inverno al turno di capodanno, l'ultimo del girone di andata, in programma venerdì 30 alle 20,30.

Esultanza Frosinone dopo il gol del 3-2 di DIonisi. Frosinone-Benevento, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

L'altro 3 a 2 di giornata è quello tra Avellino e Salernitana, in un derby infuocato e molto ben giocato da entrambe le squadre che hanno onorato al meglio l'impegno sentitissimo da entrambe le tifoserie: al 17' il tuffo di Jidayi su assist di Verde su calcio di punizione da trequarti campo. Stesso copione al 4' di recupero della prima frazione: questa volta a freddare Terracciano e il potente destro di Ardemagni per il provvisorio 2-0. Al 63' torna in partita la Salernitana (in dieci uomini per la doppia ammonizione di Mantovani), con la rete di Busellato ben imbeccato dalla palla mancina di Alessandro Rosina. Nel finale succede di tutto, con Verde meritatamente a segno (gran sinistro a incrociare) - dopo due assist vincenti - al 90' per il 3-1 e il gol su rigore di Donnarumma al 93' dopo l'intervento falloso in area di Omeonga su Busellato.

Avellino-Salernitana, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Vince il Cesena al "Manuzzi" ma quanta fatica contro un Trapani mai domo: romagnoli avanti al 24' con il tocco ravvicinato di Koné sull'assist dalla sinistra di Renzetti e raddoppio al 44' con Garritano, con un tap in facile facile dopo che Di Roberto aveva colpito il palo su conclusione dal limite. Nella ripresa i siciliani accorciano le distanze grazie all'incornata di Rizzato sul palo più lontano e sfiorano più volte la rete del 2-2. Il definitivo 3-1 del Cesena arriva grazie al solito Djuric in pieno recupero: altro tocco ravvicinato dopo che Farelli aveva respinto un prepotente tiro di Koné. Il team di Camplone si conferma così squadra "casalinga" e, con questa vittoria, si porta così a 22 punti, fuori dalla zona playout.

Cesena-Trapani, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Bene pure il Brescia contro la Pro Vercelli ma, ache in questo caso si è trattata di una vittoria da sliding doors: dopo l'1-0 di Caracciolo, che al 22' - su preciso cross dalla sinistra di Martinelli - si sbarazza di Eguelfi e di mezzo esterno liquida Provedel, la Pro Vercelli conduce le operazioni del match sino a portarsi al pareggio al 62' con Mustacchio. Il gol arriva con un tacco da "karateka" dopo il corner di Baldini e la sponda di testa di Castiglia. Nel finale, Osarimen Ebagua colpisce un clamoroso palo, di testa, a tu per tu con Minelli. Col mangiato, gol subito: all'84', rigore (tra le reiterate proteste vercellesi) assegnato per una trattenuta di Castiglia su Torregrossa. Dagli undici metri, Caracciolo butta giù la porta e firma il definitivo 2-1 portando le rondinelle a quota 26, a meno 3 dalla zona playoff.

Brescia-Pro Vercelli 2-1, Serie B 2016 -2017: Andrea Caracciolo trasforma il gol-vittoria (LaPresse)LaPresse

Chi sale: la Spal

Dopo la débacle di Vercelli, riprende spedita la marcia della Spal nella corsa alla Serie A. Con un roboante 4-0 sulla malcapitata Ternana. Frutto di una tripletta di Gianmarco Zigoni, che s'intende alla meraviglia con Beghetto, autore dell'altro acuto del match (quello del provvisorio 3-0).

La gioia di Gianmarco Zigoni, autore di una tripletta in Spal-Ternana 4-0, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi scende: il Novara

Rovinosa sconfitta della formazione di mister Roberto Boscaglia in quel di Chiavari contro una Virtus Entella indiavolata, in grado di chiudere i conti già nella prima frazione di gioco, in cui Masucci e Caputo si scambiano cortesie a ripetizione, chiudendo il parziale già sul 3-0. La punizione di Galabinov, nella ripresa (dopo l'ingresso in campo per l'esordio in maglia azzurra dell'ex Manhester United Federico Macheda), non cambia la sostanza al match, chiuso nel finale: Benedettini si oppone al tiro cross di Iacoponi ma non può nulla sul tap in vicente del solito Masucci: 4-1 dei liguri, che tornano ad insediarsi in zona playoff.

Virtus Entella-Novara, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La storia da raccontare: la generosità dell'Ascoli. Dentro e fuori dal campo

Non c'erano nè telecamere, nè microfoni e taccuini, con il portiere e il capitano dell'Ascoli Ivan Lanni e Luigi Giorgi, l'altro giorno, alla consegna di un aiuto economico frutto di una colletta a favore dei 21 lavoratori in scipoero - perché senza stipendio da undici mesi - della Ecoservices, una delle tante aziende in crisi del Piceno. Che si occupa di verde pubblico, oltre ad essere proprietaria di uno dei campi in cui si allena l'Ascoli ed aver curato, in passato, il manto dello stadio "CIno e Lillo Del Duca". "Passano qui ogni giorno per sapere come va - hanno spiegato i dipendenti -: ci hanno chiesto se ci saremmo offesi se avessero provveduto a donarci un'offerta per far fronte a un Natale più sereno. Noi abbiamo accolto il loro interessamento con gioia e loro sono stati di parola, presentandosi con una busta ciascuna con lo stemma del club. CI siamo tutti commossi. Sono i nostri beniamini in campo. Da oggi, sono qualcosa in più". Oggi pomeriggio, match col Bari deciso allo scadere: a 8' dalla fine, colpo di testa in fondo al sacco di Tonucci, che trova i tempi giusti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 2' di recupero, invece, è proprio capitan Giorgi l'autore del cross (dalla mancina) su cui si avventa in maniera decisiva Perez per la rete dell'1-1 definitivo. Stesso risultato di Perugia-Latina, decisa però nei primi 8 minuti grazie agli acuti di Guberti (al 4') e Dellafiore per i pontini.

Ascoli 2016-2017: capitan Luigi Giorgi a colloquio con mister Alfredo Aglietti (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Iacopo Cernigoi (Vicenza)

Attaccante dalle lunghe leve, classe '95, cresciuto nel Milan ma riscoperto dal Vicenza in Serie D con la maglia della Virtus Vecomp Verona. Il suo diagonale a pochi istanti dal triplice fischio, mette il punto esclamativo sulla vittoria del "Lane", 2-0 contro il Cittadella. Ora, i rossoneri tengono d'occhio la Serie B con Galliani che si è appuntato il nome di Orsolini sul proprio taccuino: potrebbe essere un'idea anche pensare di riportare alla base proprio Cernigoi. E' bravo, è giovane, è italiano...

Iacopo Cernigoi, Vicenza 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Best 11