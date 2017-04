B Side: gol fantasma e rabbia spezzina al Matusa. La Pro come la Spal: 12° risultato utile di fila.

La partita da incorniciare: Virtus Entella-Latina 0-1

La vittoria in extremis e a sorpresa dei ragazzi di Vincenzo Vivarini in quel di Chiavari è il simbolo di come in Serie B non sia finita "finché non è finita". I pontini, nonostante le difficoltà societarie, quelle legate alla penalizzazione e a una classifica particolarmente deficitaria, stendono la Virtus Entella con una gara attenta e una staffilata all'84' del subentrato Cristian Buonaiuto (su bel velo dell'ex Crotone De Giorgio) portandosi a casa tre punti buoni, anzitutto, ad abbandonare l'ultimo posto di graduatoria e a mantenere accesa la fiammella della speranza in ottica playout, sempre comunque distanti 7 punti, a quattro giornate dalla fine. L'impresa è tra le più ardue ma il campionato cadetto ci ha davvero abituati a tutto.

Virtus Entella-Latina 0-1, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Fanalino di coda - e praticamente spacciato a quota 33 - torna invece ad essere il Pisa di Gennaro Gattuso, che all'Arena Garibaldi non va oltre l'1-1 al cospetto di una Pro Vercelli che, a 47 punti, compie un altro passo verso la terza salvezza diretta consecutiva. Al rigore trasformato al 14' da Gianmario Comi - dopo un fallo di mano in area di Dario Del Fabro su cross di Daniele Altobelli - risponde la bella girata al 74' del neoentrato Edgar Çani, che fa così fermare il cronomertro-record di imbattibilità di Ivan Provedel a quota 614 minuti. Non si ferma, invece, la striscia di risultati utili conquistati dalla squadra: 12, in tutto (5 vittorie e 7 pareggi), un traguardo che eguaglia quello raggiunto dalla Spal tra la 20esima e la 31esima giornata, con gli estensi che, però, di successi ne avevano collezionati 7.

Pisa-Pro Vercelli, Serie B 2016-2017, il rigore trasformato al 14' dall'attaccante delle Bianche Casacche Gianmario Comi (LaPresse)Eurosport

Sempre sul discorso salvezza, ottimo successo all'inglese dell'Ascoli di Alfredo Aglietti sull'Avellino di Novellino. Un gol per tempo: la solita zampata di Cacia al 25' (su suggerimento mancino di Cassata) e una splendida conclusione a giro di Orsolini su filtrante dello stesso Cacia. Quarantaquattro punti in classifica per il Picchio e, da oggi, sonni un po' più tranquilli. Ma senza esagerare: la zona playout resta sempre dietro l'angolo.

Daniele Cacia, esultanza in Ascoli-Avellino 2-0 (LaPresse)LaPresse

Chi sale: la Spal

Grazie alla vittoria per 2-1 sul Cittadella, la squadra di Leonardo Semplici potrebbe ritrovarsi in Serie A già dalla prossima giornata. Ma, va detto, poteva andare meglio. Specie se si pensa all'enorme difficoltà con cui il Frosinone è riuscito a portare a casa il match con lo Spezia. Un eventuale passo falso dei ciociari avrebbe, infatti, maggiormente incrementato le speranze di certezza aritmetica, che si manifesterà già nel prossimo weekend se i ferraresi dovessero centrare il loro sesto successo consecutivo al "Picco" di La Spezia e i ciociari di marino non dovessero vincere in trasferta a Salerno. Prima di fare i conti, tuttavia c'è da sottolineare l'ennesima prova convincente offerta dai ragazzi di Semplici nel big match contro il team di Venturato: ad un primo tempo appannaggio dei veneti, arriva al solita ripresa roboante dei ferraresi a segno in aperture con l'incornata (sugli sviluppi di un calcio d'angolo) del difensore Nicolas Giani e la perfetta finalizzazione di Zigoni al 67'. Poco più tardi arriva anche il tris di Cremonesi, annullato dalla terna arbitrale. E' buono, ma vale solo per gli annali, l'acuto di Litteri, per il Cittadella al minuto 79.

Spal-Cittadella - Serie B - 2017LaPresse

Chi scendono: Salernitana e Bari

Bicchiere mezzo vuoto per entrambe le formazioni, che nello scontro diretto del lunch-match odierno per entrare in zona playout, portano a casa uno scialbo 0-0. Che, vero, in attesa dei posticipi Cesena-Benevento, Perugia-Verona e, soprattutto, Carpi-Trapani, vale l'aggancio all'ottavo posto a uota 51 punti ma che, costituisce al tempo stesso un'occasione persa, specialmente per i pugliesi di Colantuono, sempre più irriconoscibili. Tuttavia, i finali di campionato, specie in situazioni di tale equilibrio, sono fatti anche di risultati interlocutori come quello di oggi dello stadio "Arechi".

Salernitana-Bari 0-0, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La storia da raccontare: Diablo indiavolato senza la Goal Line Technology

Go Fantasma al "Matusa" di Frosinone nella delicatissima sfida che opponeva i ciociari allo Spezia di Mimmo Di Carlo. A metà del primo tempo, staffilata in volée dalla distanza del Diablo Granoche con palla che, dopo aver colpito la base inferiore della traversa, ribalza ben aldilà dalla porta difesa da Bardi. In Serie B non c'è la Goal Line Technology ma è davvero credibile come l'arbitro - Riccardo Pinzani di Empoli - né il guardalinee - Oreste Muto di Torre Annunziata - abbiano convalidato la segnatura dell'attaccante uruguaiano, evidentissima. Errore che ha pesantemente condizionato l'esito del match, che comunque il Frosinone ha avuto il merito di far suo grazie al solito Federico Dionisi, che con una classica azione di sfondamento al minuto 61, da vero e proprio ariete, mette in ginocchio la difesa spezzina e, in aggiunta al raddoppio di Daniel Ciofani allo scadere per il 2-0 finale, assicura i tre punti alla compagine giallazzurra, che aggancia il Verona, in attesa del posticipo che vedrà opposta la formazione scaligera al Perugia, allo stadio "Renato Curi".

Frosinone-Spezia, Serie B 2016-2017: il gol fantasma di Pablo Granoche (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Giovanni Crociata (Brescia)

Vent'anni il prossimo 11 agosto, prodotto del settore giovanile del Milan da cui è giunto in prestito, dopo tre assist vincenti distribuiti lungo la stagione corrente, oggi il trequartista del Brescia ha realizzato il suo primo gol con la maglia delle Rondinelle e tra i professionisti. E che gol: un'autentica meraviglia, con palla scagliata dai venti metri sotto l'incrocio dei pali dopo una percussione di Camara. Oggi mister Gigi Cagni, nella sfida terminata 2-1 contro la Ternana) l'ha schierato tra le linee di centrocampo e attacco ma il ragazzo è di quelle pedine universali, potendo giocare anche in cabina di regia e lungo la catena di sinistra. Successo d'oro per Dimitri Bisoli (autore dell'inzuccata vincente del 2-1) e compagni che abbandonano temporaneamente la zona playout.

Giovanni Crociata, Brescia 2016-2017, Serie B (LaPresse)LaPresse

Best 11

