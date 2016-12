B Side: Hellas da impazzire. La Pro Vercelli sbarra la strada al Frosinone

La partita da incorniciare: Verona-Cesena 3-0

Prova perentoria, di forza dell'Hellas Verona di mister Fabio Pecchia, contro un Cesena che non vuole proprio saperne di racimolare qualche punto fuori dalle mura amiche. Una partita mai stata in discussione, quella dello stadio "Bentegodi", terminata 3-0 per la formazione gialloblu, che va in vacanza con in mano il platonico, seppur rassicurante titolo di campione d'inverno, certificato anche dalla caduta piuttosto rovinose del Frosinone in quel di Vercelli. Gara sbloccata al 20' grazie al potente destro di Daniel Bessa, che scaglia al volo e in fondo al sacco un pallone respinto dalla barriera del Cesena dopo un calcio di punizione di Siligardi. Raddoppio dopo ulteriori 8': bella combinazione Bianchetti-Siligardi, palla sulla destra per Romulo il cui diagonale viene respinto da Agliardi. Ma sui piedi del sempre ben appostato Giampaolo Pazzini, che in tap in fa 2-0 e si porta a 16 centri in cima alla classifica dei marcatori. Il "Pazzo", dopo un solo girone, è già vicinissimo al suo record stagionale di 19 reti raggiunto con la maglia della Sampdoria. In apertura di ripresa ripresa, i conti li chiude il difensore rumeno Deian Boldor, classe '95, scoperto dalla Roma nel piccolo club del Banatul Timișoara ed ora di proprietà del Bologna dopo le esperienze di Pescara e Virtus Lanciano. Perfetto il suo stacco di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gara archiviata e 41 punti, stallo importante in questo giro di boa.

Verona-Cesena, Serie B 2016-2017: il gol del difensore rumeno classe 1995 Deian Boldor, che fissa il risultato sul 3-0 (LaPresse)LaPresse

Tra i sorrisi della 21esima giornata, quello del Benevento: vittoria di misura, 1-0 sul pisa senza l'uomo simbolo Amato Ciciretti e 13esimo match senza subire reti. A decidere la contesa (caratterizzata da un tempo per parte, in cui nella ripresa è risalito il team di Gattuso), l'acuto - il secondo stagionale - in rapina di Karamoko Cissé al minuto 31. Sanniti al terz posto in compagnia della Spal a 36 punti. Decisamente non male, le due neopromosse che al rientro dopo la lunga pausa - si riprenderà il 19-20 gennaio - si troveranno faccia a faccia in quel di Ferrara allo stadio "Paolo Mazza".

Benevento-Pisa, Serie B 206-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi sale: la Pro Vercelli

L'altro match da incorniciare della settimana è quello che ha visto trionfare la Pro Vercelli contro il Frosinone, iunto allo stadio "Robbiano-Piola". Un catino difficile per tutti, anche per chi si presenta coi galloni della capolista. A decidere il match, il classico ex di turno, Andrea La Mantia, cresciuto cacisticamente proprio nel club ciociaro. Un gol per tempo. In entrambi i casi ci mette lo zampino Carlo Mammarella, che al 15' - di mezzo esterno - pesca l'attaccante ex Cosenza che manda al bar Pryyma e Mazzotta, incrociando sotto il sette più lontano. Il raddoppio arriva al 64': quest volta l'assist arriva su calcio di punizione, un corner molto corto dalla mancina con colpo di testa vincente dell'attaccante in maglia bianca. In mezzo, un paio di interventi di autore di Ivan Provedel, che conferma il suo stato di grazia. Capodanno dolce per la Pro del tecnico emergente Moreno Longo, che esce dalla zona playout a quota 24 punti. Mastica amaro, invece, mister Pasquale Marino.

Pro Vercelli-Frosinone, Serie B 2016-2017: la realizzazione di Andrea La Mantia (LaPresse)LaPresse

Due, intanto, gli 0-0 di questa sera (che trplicano quello di Spezia-Vicenza nel primo anticipo): quello Trapani-Brescia (con gol dubbio annullato al centrocampista dei siciliani Luigi Canotto) e di Latina-Avellino. E' il 14esimo risultato nullo per i pontini (del nuovo presidente Angelo Ferullo), che hanno pareggiato due terzi delle gare sin qui disputate.

Latina-Avellino, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi scende: il Cesena

Oggi l'impegno era improbo, verissimo. Ma 3 punti in trasferta in tutto il girone di andata, per una squadra dalla rosa ricca di alternative e dal blasone così grande, è davvero troppo poco.

Verona-Cesena, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La storia raccontare: Cittadella-Virtus Entella, uno schiaffo ai "soloni" del bacino di utenza

Gol, spettacolo, giovani scoperte lanciate nel grande calcio. E 47mila abitanti in tutto, 20mila quelli della cittadina ospitante, 27mila quelli di Chiavari. Ma chi l'ha detto che per essere grandi, nel calcio, bisogna giocare per una metropoli? Grazie alla straordinaria programmazione, il club veneto e quello ligure, sono tra i grandi protagonisti di questo campionato di Serie B. E' stato il Cittadella, questa sera, ad avere la meglio grazie alle segnature di Arrighini e Strizzolo. In mezzo, però, la prima stagionale dell'italo-camerunense Davide Diaw, classe '92, scoperto dalla società chiavarese in Serie D tra i friulani del Tamai.

Cittadella-Virtus Entella, Serie B 2016-2017: Andrea Arrighini realizza la rete dell'1-0 (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Andrea Favilli (Ascoli)

Alla sua terza partita da titolare in 13 presenze. Fino ad oggi era stato in campo 373 minuti, decidendo il recupero contro la Virtus Entella, grazia a un suo gol e a un suo assist vincente. Oggi si è preso il lusso di decidere anche il sentitissimo match contro la Ternana (contestata dai propri tifosi al 90'). Pisano, cresciuto nei settori giovanili di Livorno e Juventus, un armadio d'area di rigore dal mancino ben educato, era uno dei quattro classe 1997 mandati in campo da mister Alfredo Aglietti insieme a Felicioli, Cassata e Orsolini. Chapeau.

Andrea Favilli, attaccante dell'Ascoli classe 1997 (LaPresse)LaPresse

Best 11

Trapani-Brescia, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse