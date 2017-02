B Side: Il Perugia vince col festival del gol e il Frosinone gode. Aglietti "pizzica" Orsolini

La partita da incorniciare: Perugia-Brescia 3-2

Spettacolare partita quella del "Renato Curi", che ha dato ossigeno a un turno di campionato piuttosto tirato, specialmente nei primi tempi. Le squadre di Bucchi (espulso per proteste) e Brocchi si affrontano a viso aperto e le rondinelle pagano, per l'ennesima volta, il pedaggio caratteriale di un'età media molto bassa. Già, perché, grazie all'azione in verticale che al 70' aveva portato a segno il giovane Bonazzoli, il Brescia aveva ribaltato (anche con merito) un match aperto dal poderoso stacco di testa del biancorosso Francesco Forte, neoarrivato dalla Lucchese e già autore di due rete con la maglia dei Grifoni. Il pareggio, su assist casuale di Leonardo Blanchard, era stato firmato - sempre nel primo tempo - dal sempeverde Andrea Caracciolo. Quindi, in rapida successione, gli umbri azionano il controsorpasso: al 76', un altro volto nuovo, l'ex Pro Vercelli Mattia Mustacchio risolve una mischia in area di rigore avversaria e, all'80' chiude i conti lo stesso Forte, arrivato già a 3 reti con la maglia dei Grifoni dopo l'acuto realizzato al Cesena. La vittoria odierna proietta quindi il Perugia a quota 35 punti, in piena zona playoff. Il Brescia, invece, fermo a 27, deve cominciare a guardarsi alle spalle.

Perugia-Brescia, Serie B 2016-2017: l'esterno degli umbri Mattia Mustacchio tallonato dal centrocampista avversario Franjo Prce (LaPresse)LaPresse

Chi sale: il Frosinone

Dopo il pareggio di ieri sera (2-2) tra Verona e Benevento e il pareggio casalingo della Spal contro l'Ascoli, l'unica ad approfittarne nelle parti più nobili della classifica è il Frosinone di Pasquale Marino, che si porta al secondo posto solitario a quota 44 punti, a -1 dalla compagine scaligera capolista. Peraltro con una vittoria particolarmente "godereccia", quella nel derby del Basso Lazio contro il Latina, per giunta in trasferta. A decidere le sorti di un match particolarmente scorbutico, il calcio di rigore trasformato da Federico Dionisi al minuto 38 e assegnato per il fallo di mano in area del difensore pontino Mauro Coppolaro.

Latina-Frosinone, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Chi scende: la Ternana

Encefalogramma piatto, al "Picco" per i rossoverdi di Carmine Gautieri, dopo la bella vittoria interna della scorsa settimana contro il Cittadella. D'accordo, per salvarsi i match da vincere non sono quelli contro una formazione quotata come quella di Di Carlo (vittoriosa 2-0 grazie al colpo di testa di Damian Djoković al 18' e al rigore trasformato al 70' dal Diablo Granoche) ma il penultimo posto della compagine umbra è una zavorra sempre più pesante.

Spezia-Ternana, Serie B 2016-2017: la rete dell'1-0 di Damjan Djoković (LaPresse)LaPresse

La storia da raccontare: Favilli contro Meret, evviva la Giovane Italia

Tanti osservatori e addetti ai lavori, oggi pomeriggio, sugli spalti dello stadio "Paolo Mazza", tra cui l'ex allenatore del Palermo Davide Ballardini. In campo, infatti, due delle squadre che mettono in vetrina, in questo campionato cadetto, i migliori giovani italiani. Uno dei tanti duelli della partita, è stato quello tra l'attaccante dell'Ascoli Andrea Favilli ed Alex Meret, che proprio dalla Juve è tenuto particolarmente sott'occhio. Insieme, i due sono stati protagonisti della spedizione dell'Italia Under 19 nel campionato europeo di categoria in Germania la scorsa estate.

Andrea Favilli batte Alex Meret in Spal-Ascoli, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Un confronto vinto al 68' dalla punto del Picchio che non sta affatto facendo rimpiangere l'assenza di un certo Daniele Cacia: suo il colpo di testa in lob su assist dai venti metri di Almici. Poco dopo, la compagine ferrarese trova il pareggio dal dischetto col grande ex Antenucci. Un rigore decretato per un "mani" di Giorgi in area di rigore. Tornando al discorso giovani (e Juve), molto indicative le parole di Alfredo Aglietti al termine della gara, in cui il tecnico dei marchigiani ha punzecchiato Riccardo Orsolini e il suo procuratore: "Spero che Riccardo ricominci a pensare anche un po' all'Ascoli, oltreché al suo futuro passaggio alla Juventus. Lui e chi lo assiste devono pensare che, finora, nulla è stato fatto e bisogna, se possibile, dare ancora di più per meritarsi certe vetrine. Lo dico non tanto per la prestazione di oggi, in cui il ragazzo avrebbe comunque potuto fare meglio, ma per le distrazioni che ho notato per tutta la settimana, durante gli allenamenti".

Spal-Ascoli, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Ernesto Starita (Pro Vercelli)

Esordio in Serie B per il giovane attaccante classe 1996 della Pro Vercelli Ernsto Starita, richiamato in questi giorni dalla società bianca dal prestito in Lega Pro con la Fidelis Andria. Giusto uno spezzone di match, subentrando all'82' a Gianmario Comi. Quanto basta, però, per innescare l'azione con cui Umberto Germano ha sfiorato la rete del possibile match-point al minuto 89. Oltre a un paio di guizzi coi quali costringe Salvi al cartellino giallo. Attaccante che può svariare in tutte le zone di reparto, è dotato di grande rapidità.

Lo 0-0 del "Tombolato" è stata però anche la sfida di un grande veterano, Giuseppe Vives: domenica scorsa abbiamo visto il commovente abbraccio che la Curva Maratona ha voluto dedicargli (con tanto di lacrime del centrocampista) al proprio capitano che per 5 anni ha vestito la maglia del Toro. Oggi pomeriggio, da metronomo del centrocampo leonino, il 37enne di Afragola ha dimostrato - restando in campo per tutti i 97 minuti - di aver cancellato in tempi record tutta la ruggine delle panchine accumulate sulla panchina di Siniša Mihajlović nella prima parte di stagione.

Cittadella-Pro Vercelli, Serie B 2016-2017: il neoacquisto della Pro Giuseppe Vives contrasta l'attaccante dei veneti Andrea Schenetti sotto gli occhi di Andrea Palazzi (LaPresse)LaPresse

L'altro pari a reti bianche di giornata è stato quello dell'Arechi tra Salernitana e Novara in un match agonisticamente molto combattuto in cui però entrambe le squadre hanno dimostrato di volersi accontentare della divisione della posta in palio. Chiudono il 24esimo turno, i posticipi Bari-Vicenza, Carpi-Cesena e Trapani-Avellino.

Il centrocampista camerunense della Salernitana Joseph Minala in contrasto aereo col difensore del Novara Marco Chosa sotto gli occhi di Gennaro Scognamiglio. Salernitana-Novara, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

