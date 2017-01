B Side: pazzesca rimonta dell'Entella. La Spal ora sogna il primato

La partita da incorniciare: Virtus Entella-Frosinone 2-1

In un finale che strizza l'occhio alla trama thrilling della finale di Champions League 1998-99 (Manchester United-Bayern Monaco, ricordate?), la Virtus Entella si sbarazza di un Frosinone che, al 90', si trovava in testa alla classifica del campionato cadetto in solitaria. Ciociari avanti in maniera fulminea (al 2') con Dionisi e ben organizzati nell'amministrare il match in inferiorità numerica per l'espulsione di Maiello. La gara sembra andata in porto ma, al 91', Troiano trova la devizione vincente sul sinistro di Tremolada da calcio di punizione ed è 1-1. La beffa per Marino diventa doppia quando, nell'ultimo dei cinque minuti di recupero, Caputo controlla bene in area (su assist dalla destra del solito Troiano) e realizza l'incredibile rete del 2-1. Irrimediabile per il Frosinone perché, dopo questo episodio, non ci sarà più nemmeno il tempo di attere a metà campo

Virtus Entella-Frosinone, Serie B 2016-2017, minuto 95: Francesco Caputo realizza il gol del definitivo 2-1 (LaPresse)LaPresse

Non fosse stato per il più che rocambolesco finale registrato nel catino ligure, la vetrina per la partita perfetta di questa prima giornata di ritorno, l'avrebbe meritata il Latina, che con un gol in apertura di Brosco (sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo) e un contropiede allo scadere firmato Boakye (ben servito da Acosty dopo una poderosa sgroppata sulla mancina), stende clamorosamente 2-0 un Verona ancora in avanti. Scaligeri che, grazie all'exploit dell'Entella, possono comunque tirare un sospiro di sollievo restando, a quota 41 punti, in cima alla classifica.

Latina - Verona - Serie BLaPresse

Ma adesso i gialloblu di Pecchia non possono proprio più sbagliare. Perché, oltre al Frosinone, d'ora in avanti dovranno difendersi da un altro insidiosissimo avversario: la Spal, che gioca bene, vince e spinge per issarsi in cima alla graduatoria cadetta che, oggi, dista solamente 2 punti. Questa volta, a fare le spese del brillante collettivo ferrarese, è il Benevento, sconfitto con una dinamica molto simile con cui i pontini di Vivarini hanno avuto ragione dell'Hellas: Spal in vantaggio al termine della prima frazione: corner di Schiattarella e torre vincente di Vicari, che anticipa Pezzi e supera Cragno. C'è sempre il marchio di Schiattarella sul gol del definitivo 2-0, giunto al 90': assist da calcio di punizione e stacco del di Sergio Floccari, che bagna così il suo esordio spallino, appena giunto da Bologna in sede di mercato.

Sergio Floccari esulta dopo il secondo gol in Spal-Benevento 2-0 (LaPresse)Eurosport

Chi sale: l'Avellino

L'aveva detto Novellino: "Datemi qualche giornata e tirerò fuori questa squadra dalla bassa classifica". Detto, fatto. Certo, c'è ancora molto da fare e da combattere ma l'Avellino corsaro, visto oggi in quel di Brescia, sembra promettere davvero bene. i Lupi festeggiano con l'uomo simbolo Ardemagni, in rete al 13' e al 95'. Prima, capitalizzando al meglio un bel filtrante di González, poi, allo scadere, con un'azione simile, scattando sul filo del fuorigioco e mettendo in luce tutte le sue proverbiali doti da bomber di razza. L'Avellino, ora, raggiunge quota 24 agganciando Salernitana, Pisa e Pro Vercelli. Tuttavia, i piemontesi resteranno con una partita in meno al termine di questo turno per via del rinvio del match del "Cino e Lillo Del Duca" contro l'Ascoli dopo le nevicate e il sisma di questi ultimi giorni nel Centro Italia.

Brescia-Avellino, Serie B 2016-2017, il primo gol di Matteo Ardemagni (LaPresse)LaPresse

Chi scende: il Bari

Nonostante l'arrivo di una pedina importante come Antonio Floro Flores dal Chievo, i pugliesi di Colantuono non riescono proprio a spiccare il volo. E' un Bari in bambola, in difesa, in cui Chiaretti maramaldeggia realizzando, al 9', la rete dell'1-0. I conti li chiude invece, li chiude Schenetti, che approfitta di un "body-check" in area tra Fedele e Capradossi. Bene i veneti, ora al quarto posto a quota 37 punti e di nuovo vicini alla vetta della graduatoria, che ora dista solo 4 lunghezze.

Cittadella-Bari, Serie B 2016-2017, la gioia dei giocatori veneti (LaPresse)LaPresse

La storia da raccontare: il Trapani e l'uomo della rimonta che arriva dalla Lega Pro

Centrocampista classe '88, non più giovanissimo, ma con tanta voglia di sfondare in categoria superiore. E' la storia, anzi la favola, di Federico Maracchi, che al suo esordio assoluto in Serie B - dopo le esperienza in Lega Pro con Venezia, Pordenone e Feralpi Salò (da cui è arrivato pochi giorni fa), ha subito regalato i tre punti (di testa su assist mancino di Nizzetto) al Trapani, ottimi nella disperata rincorsa salvezza che i siciliani di Calori devono affrontare in questo di ritorno. Vittoria in rimonta dei granata sul Novara, che dopo aver salutato Faragò - passato al Cagliari - si erano portati avanti con Galabinov al 38'. Il momentaneo pari trapanese era arrivato al 44' con il rigore di Coronado. Finisce 0-0 Carpi-Vicenza. Ora, occhio ai posticipi Salernitana-Speza e Perugia-Cesena.

Federico Maracchi esulta dopo il suo gol all'esordio in Serie B e con la maglia del Trapani. Trapani-Novara 2-1, Serie B 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Il giovane di cui sentirete parlare: Massimiliano Gatto (Pisa)

Il primo gol stagionale dell'attaccante esterno ex Pro Vercelli, arriva attraverso una prodezza, con palla scodellata, dal limite dell'area, sul palo più lontano. Classe '95, nato a Trebisacce e prodotto del vivaio del Chievo, dopo le esperienze poco fortunate al Carpi e alla Pro Vercelli, deve necessariamente trovare continuità per consacrarsi. Intanto, la sua rete vale un successo pesantissimo della squadra di Gattuso (che spreca un rigore nel finale con il neoarrivato scuola Inter Manaj) contro la Ternana, in ottica salvezza.

Pisa-Ternana, Serie B 2016-2017: l'esultanza di Massimiliano Gatto (LaPresse)LaPresse

Best 11