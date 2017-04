B Side: sprint Cesena al Tombolato, Perugia sempre più quarto con Mancini, il nuovo Caldara

La partita da incorniciare: Cittadella-Cesena 2-3

Ora, non resta che attendere i posticipi: Novara-Brescia, Benevento Avellino, Verona-Vicenz e Salernitana Frosinone... Era onestamente difficile, ad ogni buon conto, che si concretizzasse, nella trentanovesima e quart'ultima giornata di campionato, la "congiunzione astrale" di risultati che avrebbe potuto portare già da oggi la Spal in Serie A. Serviva una vittoria dei ferraresi nel sempre ostico "Picco" di La Spezia (match sostanzialmente condotto dagli Aquilotti, 0-0 il finale), una sconfitta del Perugia a Vercelli (si è verificato l'opposto e playoff salvi) ed una del Cittadella, in casa contro il Cesena. Questo, invero, è accaduto: altra prova "monstre" della formazione di Camplone, dopo il 4-1 rifilato al Benevento al "Manuzzi-Orogel". Dopo un calcio di rigore di Iori, neutralizzato da Alfonso, sullo 0-0, i romagnoli iniziano a martellare: al 26' gol in mischia di Ligi su assist di Ciano. Poi, dopo l'1-1 in tap in - al 37' - di Arrighini -, nella ripresa il Cesena raddoppia con Rodriguez, ben servito sul dischetto da Ciano, il quale replica in contropiede per l'1-3. L'acuto di Chiaretti all'86' serve solo agli annali: 2-3 e romagnoli ormai salvi a 49 punti.

Chi sale: il Trapani

Saremo monotoni ma questa squadra non finisce più di stupire. La formazione di Calori, salendo a quota 44, porta a quota 32 il ricco bottino conquistato in questo girone di ritorno. Gli ultimi 3 punti sono arrivati dal match di oggi pomeriggio al "Provinciale" di Erice: granata che battono una Virtus Entella (che, d'altro canto, non sembra entusiasta di intraprendere un cammino playoff) con una facilità impressionante. Due reti nel primo tempo, giunte nel gior di 5' - e pratica chiusa. Al 33' ci ha pensato Nizzetto, con un tiro-cross mancino che ha beffato sul secondo palo un incerto Iacobucci. Al 38', qundi, il colpo di testa vincente di Antonino Barillà su assist dalla destra di Marcchi: 2-0 e salvezza (miracolosa) dei siciliani sempre più vicina. Da annotare, tra i liguri, l'esordio del centrocampista-trequartista classe '99 Nicolò Zaniolo, ceduto a gennaio dalla Fiorentina e figlio dell'ex attaccante Igor, cresciuto.

Chi scende: il Bari

Ennesima occasione persa in ottica playoff per il Bari di Stefano Colantuono. Una squadra, fatto ancor più grave, che non sa più segnare: 450 minuti senza realizzare un gol per una squadra a cui pesano enormemente le attuali defezioni nel reparto avanzato. Dopo quello di Salerno, lo 0-0 è arrivato anche dalla sfida del San Nicola contro il fanalino Pisa, ormai retrocesso. La nota lieta, se ne vogliamo trovare una, riguarda proprio la formazione di Gennaro Gattuso, che mantiene altissimo l'orgoglio e, nel secondo tempo, va vicino al clamoroso gol-vittoria con Rey Manaj e Massimiliano Gatto. Detto questo, in considerazione della sconfitta dell'Entella e dei pareggi di Spezia e Carpi (0-0 a Terni), i conti nella zona riservati ai pareggi per la Serie A, sono ancora apertissimi. Tutto questo, sempre se i playoff si faranno: dipenderà, essenzialmente, dai risultati del Frosinone (impegnati il 1° maggio, in trasferta, alle 20,30, contro la Salernitana).

La storia da raccontare: Ferrero, il grande appassionato

Con la sua Samp impegnata in serata nella non lontana Torino contro i granata dell'ex Siniša Mihajlović, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, ha deciso per una deviazione pomeridiana in quel di Vercelli per seguire "da puro appassionato di calcio", com'è stato riferito, il match tra Pro e Perugia. Siparietti divertenti, sorrisi e selfie per tutto il tempo sui seggiolini della tribuna di via Massaua dello stadio "Leonida Robbiano-Silvio Piola".

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero assiste al match di Serie B 2016-2017 Pro Vercelli-Perugia (LaPresse)LaPresse

Il giocatore di cui sentirete parlare: Gianluca Mancini (Perugia), il nuovo Caldara

Vittoria esterna fondamentale di oggi pomeriggio del Perugia contro la Pro Vercelli. Tanto cuore e carattere per una squadra che ha giocato praticamente tutto il secondo tempo in dieci uomini per l'espulsione di Jacopo Dezi.

Perugia 2017Eurosport

Il gol che ha deciso il match è arrivato al 39' grazie alla deviazione di spalla (sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina) di Gianluca Mancini, difensore (al suo primo centro stagionale) cresciuto nella Fiorentina (che se lo è lasciato scappare come tanti altri giovani italiani) e acquistato dall'Atalanta (guarda caso) a gennaio come post Caldara, destinato alla Juventus. Difensore preciso, veloce, ottimo negli anticipi e pericoloso nelle proposizioni offensive. Il top, insomma. Umbri sempre più quarti a quota 60. Per la Pro - invece - s'interrompe una striscia positiva record che durava da 12 giornate.