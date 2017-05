Bari, presentato il progetto per il nuovo San Nicola nel segno di Renzo Piano

Squadra di grande fascino e tradizione, il Bari (o la Bari) negli ultimi anni ha vissuto parecchie stagioni altalenanti. Il fil rouge tra “stelle e stalle” è stato sicuramente il San Nicola. Al di là della mera architettura, lo stadio della città pugliese ha sempre rappresentato una risorsa importantissima per i galletti, sostenuti sempre da un tifo spassionato e incondizionato. La società, dunque, ha deciso di rimodernizzare l’impianto per fare un regalo a tifosi e giocatori.

Il progetto

Il Bari ha depositato, negli uffici comunali, il piano per la ristrutturazione e riqualificazione del San Nicola. Entro fine settimana il presidente Cosmo Giancaspro e l’assessore allo sport Petruzzelli dovranno incontrarsi per definire, passo dopo passo, i lavori e gli step successivi. I lavori avranno un costo intorno ai 150 milioni, una cifra non indifferente per una società di Serie B. Il Bari, però, non sarà solo: accanto avrà anche la potenza economica di Siemens e Osram come partner tecnologici. Inoltre, verrà sostenuto dalla Lega B, che si occupa da vicino di questi progetti.

La struttura

Ma non sarà solo il San Nicola a beneficiare di questi lavori di rimodernamento. Infatti, il Bari realizzerà anche un ulteriore centro sportivo e un centro medico. Cercherà inoltre di rinforzare il connubio sport-cultura, tramite l’allestimento di aree specifiche dedicate alle attività sportive e culturali. Questo ambiziosissimo progetto sarà seguito da Renzo Piano, lo stesso affermatissimo architetto che aveva disegnato anche il San Nicola 30 anni fa per Italia ‘90.