Bari-Spal 1-1: decidono i rigori di Antenucci e Maniero

Con questo risultato i lombardi salgono a quota 36 punti, restando al terzo posto, mentre i pugliesi salgono a 29, a ridosso della zona playoff.

Dopo un'iniziale fase di studio gli ospiti si rendono pericolosi al 19' con Lazzari che salta un paio di avversari e calcia in porta: Micai respinge in corner. Al 36' la squadra di Ferrara passa in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Antenucci.

Nella ripresa il Bari trova il pareggio, sempre dal dischetto. Schiavon stende Brianza in area, l'arbitro fischia il penalty e dagli undici metri Maniero non sbaglia. La Spal si getta nuovamente in attacco: Schiavon pecca di precisione al 20'. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere. Meret salva al 32' sul destro di Fedele, poi è Micai a farsi trovare pronto sul tentativo al volo di Arini al 40'.