Benevento: dopo la notte delle Streghe, ecco il dolce risveglio in Serie A... Il primo in assoluto

Dolce come il suo torrone, appagante come un piatto di pasta Rummo, inebriante come un'ottima bottiglia di Falanghina o un cicchetto di amaro Strega. La notte, folle e di bagordi di Benevento, terra che può vantare tra le migliori prelibatezze del nostro fantastico Paese, è un mix di sapori forti, indimenticabili.

Un anno di abbuffate, ad una tavolo riccamente imbandito, dopo innumerevoli stagioni fatte di delusioni, rinunce, sconfitte brucianti, che hanno portato i giallorossi del "Santa Colomba" a disputare ben 13 volte (traguardo record) l'appendice dei playoff promozione da quando sono stati concepiti nel calcio italiano. Tutti in Lega Pro, perché il Benevento non era mai stato, nella sua storia, in Serie B, da queste parti considerata una categoria stregata.

Quanti soldi, negli ultimi dieci anni, investiti dalla presidenza di Oreste Vigorito per centrare un primo posto e mai serviti per centrare la promozione in cadetteria, che sistematicamene andava a smaterializzarsi non appena s'intraprendesse il cammino degli spareggi... Ma, una volta trovata, somma difficoltà, la pozione per sciogliere l'incantesimo la Strega ha scoperto funzionava per sognare ancora più in grande e per ritrovarsi, oggi, in Serie A.

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito (LaPresse)LaPresse

L'incredibile record dei sanniti, Baroni e Tavernuzze, la frazione dei "maghi" della tattica

Sessantamila abitanti animati da una passione irrefrenabile: Benevento è la quarta città campana ad avere l'onore di disputare la Serie A dopo Napoli, Avellino e Salerno.

Il primo record che salta sui taccuini statistici è questo: Il Benevento è il primo club del calcio italiano a conquistare la massima serie dopo la sua prima apparizione in assoluto nel campionato di Serie B. Un doppio salto "col jackpot", in pratica. E' stata la stagione di mister Marco Baroni - chiamato coraggiosamente al posto di Gaetano Auteri sulla panchina giallorossa - vicino di casa (e amico) di Leonardo Semplici, tecnico della Spal, convolata anch'essa in Serie A al termine della regular season: entrambi gli allenatori, molto curiosamente, provengono da una borgata fiorentina, Tavernuzze, frazione di Impruneta.

Altrettanto curiosamente, Benevento e Spal - grazie alla solita bizzarria da calendario - si trovarono di fronte da neopromosse, lo scorso 27 agosto, la sera d'esordio del campionato di Serie B terminato proprio ieri. Era la partita con meno fari puntati del turno inaugurale. In quel 2-0 dei giallorossi, brillò la stella di Amato Ciciretti, che iniziò a farsi conoscere ai più. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un'epilogo così felice per entrambe le formazioni: neanche dopo le prime cinque giornate in cui l'inchiostro e le lodi si sprecavano per le imprese di un'altra neopromossa, il Cittadella, primo in classifica a punteggio pieno. L'imprevedibilità incomparabile del calcio.

Benevento-Carpi, Playoff Serie B 2016-2017: due tifosi sanniti festeggiano "preventivamente" la Serie A (LaPresse)LaPresse

Nel nome del bel calcio. Difensivismo? No, grazie

Analizzata nel dettaglio l'impresa ferrarese, è arrivato il momento di celebrare quella dei sanniti. Un vero gioiello, lustrato - come si è detto - da mister Marco Baroni e la sua spasmodica ricerca del bel calcio. Una peculiarità che, talvolta, si è trasformata in un vero e proprio limite: si sa che, nel calcio, quando non arrivano al risultato con il gioco, le grandi squadre devono pensarci facendo leva sul pragmatismo. Che ai giallorossi è venuto a mancare nel corso di quel mese intercorso tra la fine di febbraio e la fine di marzo: in sei impegni, la squadra è riuscita a racimolare solamente due punti, lungo un finale di stagione che stava prendendo una piega preoccupante dopo una marcia esaltante che l'aveva portata a sperare addirittura alla promozione diretta. Dal risveglio di La Spezia e la seconda vittoria consecutiva contro la Ternana, è seguito un aprile nuovamente "horribilis" con una vittoria e tre sconfitte nei successivi quattro incontri.

Benevento-Spezia, Playoff Serie B 2016-2017: George Pușcaș e la sua gioia incontenibile dopo la rete del 2-0 (LaPresse)LaPresse

Bene o male i palyoff - poi vinti - appena andati in archivio e incerti sino all'ultimo, sono stati quindi disputati proprio grazie al Benevento. In particolare grazie a quel gol al 93' di Fabio Ceravolo nel 2-1 della penultima giornata contro il Frosinone, proprio la squadra che - grazie al vantaggio accumulato ai danni delle inseguitrici - gli spareggi bramava per non farli. Conquistati, si diceva e vinti meritatamente, nell'ultimo atto contro un Carpi che, di contro, incarnava i valori opposti - sul campo - rispetto alla Strega: il difensivismo ad oltranza di Fabrizio Castori ha funzionato tante volte - facendosi beffe proprio del Frosinone, grande favorito - ma non questa. Di fronte a loro, gli emiliani si sono trovati una squadra brillante, tonica, mai remissiva, nonostante la posizione di vantaggio da cui partiva con due risultati su tre a disposizione, esattamente come avvenuto nella semifinale di ritorno contro il Perugia: in questa appendice di stagione, quindi, la scelta di non speculare sul risultato e la ricerca di un calcio sempre e comunque offensivo, è stata quella che - alla fine - ha pagato. Non un limite. E, non ce ne vogliano i sostenitori biancorossi, è stato giusto così.

Spavalderia e nessuna speculazione. Verdetto playoff giustissimo

Ieri, di fronte a un "Santa Colomba-Ciro Vigarito" straripante (oltre 15mila presenze festanti), si affrontavano la quinta e la settima classificata nella regular season. Se il Carpi ha chiuso, alla trentottesima giornata, a quota 62 punti, il Benevento ne ha ottenuti 65, pardon 66 - uno di questi gli fu sottratto per irregolarità amministrative. Un solo punto, fatale però per perdere il quarto posto, assegnato (sempre a 65 punti) ad un Perugia in vantaggio negli scontri diretti, ma poi eliminato dalla verve sannita e, in particolare dagli exploit di Yussif Raman Chibsah - mediano ghanese scuola Juve dalla qualità estrema - e da George Pușcaș, attaccante rumeno che, invece, è cresciuto all'Inter, che ne detiene il cartellino ma che non sembra - almeno per ora - intenzionata a puntare su di lui. Nonostante quella appena conclusa, sia stata la stagione del puntero romeno, eroe anche della serata di ieri, indovinando al 32' il tap in dopo uno splendido assolo sulla destra di Fabrizio Venuti.

Raman Chibsah, Benevento, Serie B 2016-17 (LaPresse)LaPresse

La pozione magica della Strega

L'undici tipo di Baroni risponde ai dettami di un 4-2-3-1. Analizzarlo permette di elencare i protagonisti di questa entusiasmante scalata dei giallorossi nel gotha del calcio italiano. In porta Alessio Cragno, "guardiano" della nostra Under 21, e che - con ogni probabilità - tornerà alla casa madre di Cagliari per restare: Rastelli, ora, vuole puntare tutto su di lui.

Benevento-Spezia, Playoff Serie B 2016-2017: il portiere del Benevento Alessio Cragno (LaPresse)LaPresse

In difesa, lungo la destra, tutto il brio di Fabrizio Venuti - classe '95 -che negli ultimi match della regular season ha lasciato spazio anche alla freschezza di un altro giovane scuola Inter, il 21 enne ghanese Bright Gyamfi. Al centro, Michele Camporese e capitan Fabio Lucioni, ternano di nascita ma che a Benevento ha trovato l'amore, un'attività ricettiva da gestire e in cui vivrà anche dopo l'esperienza calcistica: è lui il più amato dai tifosi.

Benevento-Perugia, Playoff Serie B 2016-2017: Fabio Lucioni, capitano del Benevento (LaPresse)LaPresse

Sulla sinistra, tutta l'esperienza dell'uruguaiano ex Brescia Walter López, a cui ha fatto da comprimario un altro laterale mancino tutto cuore e abnegazione come Enrico Pezzi. A centrocampo, la coppia di mediani più forti - tecnicamente parlando - di questa Serie B: detto di Chibsah, l'altro risponde al nome di Nicolas Viola, ex Palermo e Reggina, giunto a gennaio da dal Novara e che ben presto si è impossessato del posto di un altro ex azzurro come Daniele Buzzegoli. Viola e il suo mistero, ossia come mai un giocatore dai piedi così preziosi, non frequenti stabilmente la Serie A: avrà modo di rifarsi. Un altro talento cristallino, tra centrocampo e attacco, quello di Amato Ciciretti, classe '93, prodotto di un altro vivaio giallorosso, quello della Roma, ma che dopo gli anni di L'Aquila, Pistoiese e Messina, sembrava destinato a perdersi nella periferia del nostro calcio. Ha chiuso l'anno da acciaccato, ma è stato il volto della promozione dei sanniti con 6 reti e una quantità industriale di assist e giocate adamantine.

Ciciretti - Benevento - 2016LaPresse

Sempre tra le linee, straordinario il lavoro portato avanti da gente come Mirko Eramo, Filippo Falco (ieri squalificato). Sempre pronto a subentrare, l'ottimo Karamoko Cissé. Detto di George Pușcaș, autentico jolly d'attacco, là davanti - da boa - lo straripante ex Ternana Fabio Ceravolo, autore di ben 20 centri in 39 presenze.

Roba da fuochi d'artificio, proprio come quelli scoppiati fino all'alba nella notte di Benevento, la note delle streghe. Anzi, della StregA.