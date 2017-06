Benevento, la favola è realtà: prima storica promozione in Serie A, Carpi sconfitto

"Una gioia infinita. Abbiamo realizzato un'impresa e regalato un sogno a questa gente meravigliosa. Non siamo partiti favoriti per questi playoff, la Serie A siamo andati a prendercela. Merito di questi ragazzi meravigliosi, che quest'anno hanno proposto un grande calcio". Sono le parole di estasi di Marco Baroni, l'allenatore del miracolo Benevento, promosso per la prima volta nella propria storia in Serie A, col doppio salto e dopo - peraltro - la sua prima esperienza in Serie B. Un doppio salto proprio come la Spal di Leonardo Semplici, che di Baroni è vicino di casa: entrambi provengono da Tavernuzze, la frazione di Impruneta alle porte di Firenze. Decisivo l'1-0 di questa sera, di fronte all'incredibile bolgia dei 15mila del "Santa Colomba-Ciro Vigorito".

La cronaca della partita

La favola giallorossa si è realizzata proprio grazie al credo tattico dell'allenatore ex Novara e Lanciano. Agli esatti antipodi rispetto al difensivismo ad oltranza del Carpi di Fabrizio Castori. Che ha funzionato tante volte - facendosi beffe del Frosinone, grande favorito - ma non questa. Di fronte a loro, gli emiliani si sono trovati una squadra brillante, tonica, mai remissiva, nonostante la posizione di vantaggio da cui partiva con due risultati su tre a disposizione, esattamente come avvenuto nella semifinale di ritorno contro il Perugia. Il match parte, però con un Mbakogu in grande spolvero, che sfiora in un paio di circostanze il vantaggio: l'occasione più pericolosa per l'italo-nigeriano arriva al 17', con una bel tiro a giro con la palla che sfiora il palo più lontano della porta difesa da Cragno. Sembrano gli emiliani ad essere maggiormente in palla, è invece il Benevento a colpire e affondare: al 32' fa tutto Venuti, inesauribile sulla fascia destra a guadagnare il fondo e a spedire nel cuore dell'area piccola un pallone che Pușcaș non può far altro che insaccare.

E' il delirio al "Santa Colomba" pronto a straripare di gioia anche al 50' con la bordata dalla distanza di Viola: la palla scagliata dall'ex Novara si infrange, letteralmente, sull'incrocio dei pali. Castori, che al 20' aveva perso Struna per uno stiramento, prva a gettare nella mischia Lasagna ma serve a poco: i sanniti sono ordinatissimi e rischiano poco. Fuochi d'artificio e caroselli previsti per tutta la notte a Benevento: è la notte delle Streghe, la notte della Serie A!

Benevento-Carpi, Playoff Serie B 2016-2017: due tifosi sanniti festeggiano "preventivamente" la Serie A (LaPresse)LaPresse

La statistica chiave

E' la prima volta nella storia del calcio italiano che un club alla sua prima apparizione in assoluto in Serie B, conquista immediatamente la promozione (anch'essa storica) nella massima serie.

Il migliore

George Pușcaș (Benevento): il giovane puntero scuola Inter, dopo la semifinale di ritorno col Perugia, è ancora una volta decisivo. E' stato, decisamente, il suo anno.

Il peggiore

Kevin Lasagna (Carpi): abulico, quasi irriconoscibile, sin dai primi istanti dopo il suo ingresso in campo, datato 51'.

Il tabellino

BENEVENTO-CARPI 1-0

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Pezzi 6 (91′ Padella); Chibsah, Viola; Eramo, Pușcaș (73′ Cissé), López (79′ Del Pinto); Ceravolo. All.: Baroni.

Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna (20′ Sabbione), Poli (51′ Lasagna), Romagnoli, Letizia; Jelenič, Bianco, Mbaye, Di Gaudio; Lollo (74′ Fedato); Mbakogu. All.: Castori.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Gol: 32′ Pușcaș (B).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Eramo, Bianco, Lollo, Mbaye.