Benevento show; Floccari salva la Spal, Trapani ancora ok

I RISULTATI

AVELLINO-VIRTUS ENTELLA 2-2 (27’ Lasik, 85’ Moretti; 35’ Catellani, 67’ Troiano)

Gol ed emozioni in Avellino-Entella 2-2, gara valida per la 23/a giornata del campionato di Serie B. Un risultato che consente agli irpini di Novellino di tenere il passo del Pisa e mantenere le distanze sul Cesena nella lotta per non retrocedere. Punto prezioso in chiave playoff per i liguri, che però possono recriminare per il 2-2 subito nel finale. Primo tempo vivace, i padroni di casa partono meglio e passano con un gol di Lasik grazie ad un clamoroso errore del portiere chiavarese. Quasi immediata la reazione ospite, con il pareggio di Catellani su cross di Moscati. Nella ripresa Entella in vantaggio con con Troiano al 67' con un gran tiro da fuori area. L'Avellino però non si arrende e all'86' trova il pareggio con un altro bolide da fuori area, questa volta di Moretti.

BARI-PERUGIA 0-0

Il Bari non va oltre lo 0-0 in casa contro il Perugia in una gara valida per la 23/a giornata del campionato di Serie B. Un risultato che lascia invariate le distanze in classifica fra le due squadre, con gli umbri ottavi con due punti di vantaggio proprio sui pugliesi. Niente gol al San Nicola, anche se i padroni di casa, trascinati da Brienza, ci provano in tutti i modi a sbloccare il risultato. La squadra di Colantuono mantiene sempre il controllo del gioco, ma di fatto si rende pericolosa solo con una serie di conclusioni dalla distanza del solito Brienza e del neo acquisto Floro Flores. Il Perugia si limita a difendersi con ordine, senza concedere spazi, e alla fine riesce a portare a casa un punto prezioso per i playoff.

BENEVENTO-CARPI 3-0 (17’ rig, 45’ Ceravolo, 71’ Falco)

Un grande Benevento supera il Carpi per 3-0 nella 23/a giornata del campionato di Serie B e si riprende la quarta posizione in classifica a scapito del Cittadella. Ko pesante per il Carpi, incapace di opporre resistenza agli scatenati attaccanti sanniti. Gli emiliani restano al settimo posto in piena zona playoff. Gara senza storia al Ciro Vigorito, con il Benevento che gioca un calcio a tratti spettacolare. I ragazzi di Baroni sbloccano il risultato al 18' grazie ad un rigore che Ceravolo prima si procura e poi trasforma. L'attaccante sannita firma poi il raddoppio al 45' con una comoda deviazione sotto misura su assist magnifico di Ciciretti, anche oggi fra i migliori. Nella ripresa la musica non cambia, il Benevento sfiora a ripetizione il gol prima e dopo il 3-0 firmato da Falco con un delizioso sinistro quasi dalla linea di fondo che sorprende Belec. Benevento che riscatta subito la sconfitta di Ferrara contro la Spal confermandosi autentico schiacciasassi fra le mura amiche.

CESENA-ASCOLI 2-2 (27’ Renzetti, 75’ Rigione; 56’ L. Gatto, 92' rig. Perez)

Cesena e Ascoli hanno pareggiato 2-2 in una gara valida per la 23/a giornata del campionato di Serie B. Un risultato che serve a poco ai romagnoli, sempre invischiati nella lotta per non retrocedere. Punto prezioso invece per l'Ascoli che si tiene a +3 dalla zona calda. Cesena in vantaggio all'intervallo grazie a un bel sinistro di Renzetti al 25'. Ma l'Ascoli non resta a guardare e in avvio di ripresa trova il pareggio con un rigore di Gatto concesso per fallo di Cascione su Favilli. I padroni di casa tornano avanti al 75' con Rigione che risolve una mischia a centro area. In pieno recupero, infine, i marchigiani trovano il definitivo 2-2 con altro rigore realizzato questa volta da Perez.

NOVARA-PISA 1-1 (63’ Casarini; 94' Masucci)

Novara e Pisa hanno pareggiato 1-1 in una gara valida per la 23/a giornata del campionato di Serie B. Piemontesi beffati in pieno recupero quando ormai erano certi della vittoria nonostante la superiorità numerica, prova di grande cuore dei nerazzurri di Gattuso. Con questo risultato il Novara si allontana dalla zona playoff, punto preziosissimo in chiave salvezza per i toscani. Dopo un brutto primo tempo, con una sola occasione per il Novara con Galabinov, i padroni di casa restano in dieci in avvio di ripresa per l'espulsione di Calderoni. Con un uomo in meno piemontesi comunque in vantaggio con un destro dai venti metri di Casarini. Il Pisa non molla e al 93' trova il gol del pareggio in mischia con Masucci.

PRO VERCELLI-TRAPANI 1-3 (46’ La Mantia; 62’ Pagliarulo, 81’ Barillà, 93' Jallow)

Il Trapani in corsa per la salvezza. I siciliani centrano il secondo successo consecutivo in campionato battendo 3-1 al 'Piola' la Pro Vercelli, risucchiata in zona retrocessione, accorciando così le distanze dalle altre squadre in lotta per non retrocedere. Avvio positivo dei piemontesi, che sfiorano il vantaggio in due occasioni con un sinistro di Mammarella e un tentativo di Morra parato da Pigliacelli. La Pro insiste ed è sfortunata al 22' quando La Mantia di testa colpisce in pieno la traversa. Alla mezz'ora primo squillo degli ospiti. Barillà invita Citro al tiro, Provedel respinge. Nel finale di frazione gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati con la rete di La Mantia, bravo a superare Pigliacelli dopo una prima conclusione di Emmanuello respinta dal portiere. Nella ripresa si vede in campo tutto un altro Trapani. L'undici di Calori pareggia i conti al 17' grazie al diagonale di Pagliarulo, e nei dieci minuti finali mette la freccia. Al 36' prodezza balistica di Barillà che trafigge Provedel con un bolide da fuori area imprendibile. I piemontesi si sbilanciano e vengono puniti in pieno recupero da Jallow, che chiude i conti segnando il 3-1 solo davanti al portiere.

TERNANA-CITTADELLA 1-0 (67’ Falletti)

Successo fondamentale in chiave salvezza per la Ternana che sorprende tra le mura amiche il Cittadella (1-0)interrompendo così la striscia di quattro sconfitte consecutive. Ospiti subito in proiezione offensiva con Chiaretti che nel giro di tre minuti colpisce un palo e vanifica una potenziale buona occasione in contropiede. La risposta della Ternana non tarda ad arrivare e al 28' l'ex Lazio e Inter Ledesma scalda i guanti di Alfonso, che blocca la sfera in due tempi. Il portiere si ripete al 41' sulla conclusione insidiosa di Falletti dopo una bella combinazione tra Monachello e Ledesma. Nella ripresa al 22' arriva il gol che decide la partita. E' Falletti a siglarlo su assist di Pettinari dopo aver saltato il portiere in uscita. Gli ospiti si gettano in attacco e al 42' sprecano una doppia occasione con Schenetti. Tre minuti dopo è Valjent a salvare la sua squadra respingendo sulla linea il colpo di testa a botta sicura di Iori.

VICENZA-SPAL 1-1 (53’ Orlando; 95' Floccari)

Pareggio all'ultimo respiro per la Spal in casa del Vicenza (1-1) nella gara valida per la 23/a giornata del campionato di Serie B. E' la zampata di Floccari nel sesto minuto di recupero a regalare all'undici di Semplici un punto ormai insperato che vale il terzo posto in classifica, a un solo punto dalla coppia al comando Verona-Frosinone. Per i veneti invece terzo segno 'x' consecutivo. Neanche il tempo di iniziare che gli ospiti vanno subito vicini al gol con una bordata di Schiattarella su cui Benussi si fa trovare pronto. La risposta dei padroni di casa è affidata a una conclusione di Ebagua fuori non di molto. Nella ripresa i biancorossi ripartono forte e, dopo un tentativo da due passi fallito da Signori, all'8' passano in vantaggio grazie alla conclusione di Orlando ceh beffa Meret dopo una deviazione. La Spal sbanda, il Vicenza rischia di raddoppiare ma prima Ebagua e poi Gucher sprecano. La gara resta aperta e proprio nel finale, dopo i tentativi di Floccari e Bonifazi, l'ex Bologna firma l'1-1 con un tocco vincente in spaccata.