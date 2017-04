Benevento-Vicenza 0-0 nel secondo anticipo

Il Benevento non va oltre lo 0-0 in casa contro il Vicenza nel secondo anticipo della 37/a giornata del campionato di Serie B. Un risultato che costa ai campani il quarto posto in classifica, scavalcati dal Perugia. Punto prezioso in chiave salvezza, invece, per il Vicenza che aggancia a quota 38 il Brescia. Benevento più aggressivo e propositivo nel primo tempo.

I giallorossi di Baroni si rendono pericolosi più volte e sfiorano il vantaggio con il bomber Ceravolo, Vicenza che, dopo un buon inizio, non è quasi mai riuscito a ripartire e si è limitato a difendersi. Nella ripresa invece sono proprio i veneti a rendersi per primi pericolosi con un colpo di testa di poco alto di Ebagua e con una conclusone di Bellomo. Poi è solo Benevento: i sanniti colpiscono una traversa con un colpo di testa di Camporese su azione d'angolo, poi reclamano un paio di volte il rigore per altrettanti tocchi di mano in area, quindi ci provano ancora con Cissè e infine con un colpo di testa di poco fuori di Ceravolo.

Con il passare dei minuti, anche a causa della stanchezza, la spinta dei sanniti si affievolisce e perde di lucidità. Nel finale è anzi il Vicenza a sfiorare il colpaccio in contropiede con Giacomelli e Signori.