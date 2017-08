Brescia, Cellino sarà il nuovo proprietario: 6,5 milioni subito, altri 3 in caso di promozione

L’ex proprietario di Cagliari e Leeds United torna in Italia! Cellino è pronto ad acquistare il Brescia Calcio, con un’offerta da 6,5 milioni all’attuale proprietà del club lombardo, rappresentata dal patron Marco Bonometti. Nel contratto di acquisto del club vi è inserita anche una clausola, secondo la quale Cellino si impegnerà a pagare altri 3 milioni in caso di immediata promozione in Serie A.

" Si è ritenuto di accettare l'offerta di Cellino augurandoci che possa essere la soluzione giusta. Nei prossimi giorni formalizzeremo il tutto. [Aldo Ghirardi del CdA del Brescia, in uscita dallo studio Pirola di Milano] "

Tra lunedì e martedì, dovrebbe quindi arrivare l’ufficialità del ritorno di Cellino in Italia a 3 anni dalla cessione del 100% del pacchetto azionario del Cagliari Calcio al gruppo Fluorsid, presieduta dall’imprenditore milanese Tommaso Giulini.