Calcio, Serie B: 16 calciatori squalificati per un turno

Milano, 9 mag. (LaPresse) - Sono 16 i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo la 19/a giornata di ritorno della Serie B, tutti per un turno. Lo si legge in una nota di via Rosellini. Ecco i nomi: Francesco Bolzoni (Novara), Yussif Raman Chibsah (Benevento), Manuel Di Paola (Virtus Entella), Walter Alberto Lopez Gasco (Benevento), Moses Odjer (Salernitana), Michele Camporese (Benevento), Samuel Di Carmine (Perugia), Francesco Di Tacchio (Pisa), Petar Golubovic (Pisa), Lorenzo Laverone (Avellino), Rey Manaj (Pisa), Riccardo Maniero (Bari), Marco Martin (Cittadella), Daniele Magnanelli (Ascoli Picchio), Manuel Pascali (Cittadella) e Jacopo Petriccione (Ternana).