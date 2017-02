Cambio della guardia: il Verona scivola ad Avellino, Frosinone in testa

Avellino-Verona 2-0

Il Verona crolla ad Avellino e cede la vetta della classifica al Frosinone. Gli irpini fanno il colpo e si impongono 2-0 sui gialloblù. Successo d'oro, in chiave salvezza, per la formazione di Novellino. Al 'Partenio' il risultato si decide nel secondo tempo. Nel primo tempo è l'Hellas a rendersi maggiormente pericoloso ma le forze in campo si equilibrano. Ad inizio ripresa, la svolta del match: Caracciolo trattiene Ardemagni e i padroni di casa si vedono assegnare un rigore. Dal dischetto trasforma Paghera (5'). Al quarto d'ora l'Avellino raddoppia con un sinistro da fuori di Verde sul quale Nicolas non è certo impeccabile. Il Verona non riesce a reagire. Gli irpini tengono in difesa e difendono il preziosissimo vantaggio, oltre a sfiorare il tris con Verde, e conquistano il sesto risultato utile consecutivo. La squadra di Pecchia si arrende e scivola a -2 dal Frosinone.

Frosinone-Carpi 1-0

Il Frosinone è in testa al campionato di Serie B. I ciociari battono 1-0 il Carpi e, approfittando dello stop dell'Hellas Verona ad Avellino, balzano in vetta alla classifica con 47 punti, a più due sugli scaligeri. Prosegue invece il momento no degli emiliani, alla terza sconfitta di fila - la quarta delle ultime cinque partite - che ha fatto precipitare la squadra di Castori fuori dalla zona playoff. Avvio vibrante dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio in due occasioni con Dionisi. Al 20' i padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol messo a segno da Terranova, che di testa supera Belec sul cross di Soddimo dalla sinistra. Il Carpi non riesce a reagire e rischia di subire il raddoppio al 29' con la traversa colpita da Soddimo. Gli ospiti azzardano una timida reazione ma i tentativi di Letizia e Fedato non spaventano Bardi. Nella ripresa a parte un'occasione firmata Mbakogu in avvio gli emiliani non riescono a rendersi pericolosi. Nel recupero poi proprio l'attaccante del Carpi viene espulso per doppia ammonizione. Il Frosinone vince ed è la nuova capolista.

Pro Vercelli-Spezia 0-2

Terza vittoria di fila per lo Spezia che passa al 'Piola' (2-0) contro una Pro Vercelli sempre più in crisi. I liguri avanzano così a 37 punti in zona playoff, mentre i piemontesi restano fermi a 25 in piena bagarre nella lotta per non retrocedere. Un'opportunità per parte nei primi venti minuti di gioco: all'8' Errasti si vede annullare un gol per fuorigioco, dieci minuti dopo Morra sciupa tutto calciando addosso a Chichizola. Con il passare dei minuti lo Spezia prende in mano il controllo delle operazioni e va vicino al vantaggio prima con Fabbrini poi con Piccolo. La Pro però risponde colpo su colpo: Chichizola al 37' risponde presente sul tentativo di La Mantia. Nella ripresa al 9' arriva il gol che spezza l'equilibrio. Tiro di Migliore e deviazione fortuita, ma vincente di Maggiore. Provedel protesta eccessivamente lasciando in dieci i padroni di casa. Avanti di un gol e di un nuovo gli ospiti non corrono rischi e al 37' chiudono la partita con Fabbrini, bravo a capitalizzare il suggerimento di Vignali.

Novara-Cittadella 1-1

Novara e Cittadella si spartiscono la posta in palio (1-1) prolungando così la striscia consecutiva di pareggi (tre per i piemontesi, due per i veneti). I padroni di casa partono forte e creano due occasioni nitide nei primi dieci minuti con Cinelli e Macheda. Al 19' la squadra di Boscaglia trova la via del gol con un tiro a incrociare di Galabinov. Non pago del vantaggio il Novara continua a premere sfiorando il raddoppio con una conclusione di Casarini respinta da Alfonso e con un tiro da due passi di Troest su cui è ancora una volta decisivo l'intervento del portiere del Cittadella. In avvio ripresa i padroni di casa sprecano ancora con Galabinov e Macheda. Gli ospiti però crescono con il passare dei minuti e a un quarto d'ora dalla fine pareggiano i conti con Iunco, bravo a trafiggere Da Costa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale entrambe le squadra hanno una palla gol per vincere ma Galabinov e Arrighini non trovano il bersaglio grosso.

Ascoli-Trapani 2-2

Parità e un punto a testa per Ascoli e Trapani. Finisce 2-2 il match del 'Del Duca'. Grossi rimpianti per i marchigiani, avanti di due reti nei primi 22', sospiro di sollievo per i siciliani fanalini di coda capaci di agguantare il pari al 93'. Primo tempo dominato dai padroni di casa, semplicemente devastanti. Ad aprire le marcature, al 13', è Favilli che, servito da una verticalizzazione di Orsolini, controlla e supera Pigliacelli per l'1-0. Meno di dieci minuti dopo ancora Favilli sigla il raddoppio deviando con un mancino di prima intenzione l'ottimo assist di Giorgi. I siciliani reagiscono nella ripresa e al 12' dimezzano lo svantaggio con Citro, che trasforma il rigore concesso per una trattenuta di Cassata ai danni di Maracchi. I bianconeri hanno la grande occasione di chiudere i giochi, ma Gatto si vede respingere da Pigliacelli il penalty concesso per l'atterramento di Favilli ad opera di Kresic (35') e pure la successiva ribattuta. In pieno recupero e all'ultimo respiro, servito dal neo entrato Coronado, Manconi salva il Trapani con una conclusione a giro da posizione defilata che non lascia scampo a Lanni.

Benevento-Latina 2-1

Il Benevento regola il Latina e resta in orbita promozione. I campani di Marco Baroni si impongono 2-1 al 'Vigorito' e mantengono l'imbattibilità interna. Successo in rimonta per i padroni di casa che sfruttano al meglio la frazione giocata in superiorità numeerica. E' infatti Corvia ad aprire le marcature al 20', portando in vantaggio i pontini con una punizione dal limite che batte Cragno sul suo palo. Prima dell'intervallo Pezzi firma il pareggio insaccando di sinistro sugli sviluppi di un corner (41'). Pochi minuti dopo tegola per gli ospiti che restano in dieci per la seconda ammonizione rimediata da Di Matteo. Ciciretti firma il gol-vittoria e completa la rimonta battendo Pinsoglio con una bella conclusione a giro dopo la respinta del portiere sul suo precedente tentativo (17'). Il successo permette al Benevento di salire provvisoriamente al terzo posto con 43 punti, avvicinando il Verona (+2) e tenendo il passo della nuova capolista Frosinone (+4). Terzo ko consecutivo per il Latina, fermo in zona playout con 26 punti.

Cesena-Bari 1-1

Un tempo, e un punto, a testa. Termina 1-1 la sfida del 'Manuzzi' tra Cesena e Bari. Ospiti più aggressivi nel primo tempo: al 17' Brienza ci prova da fuori esaltando i riflessi di Agliardi, sugli sviluppi del calcio d'angolo Floro Flores porta avanti i pugliesi con un colpo di testa vincente. Il Cesena prova a reagire ma il tentativo al 37' di Kone termina fuori misura. Nella ripresa i romagnoli pareggiano i conti al 10' con una punizione perfetta di Ciano che finisce sotto l'incrocio dei pali. Cinque minuti dopo i padroni di casa tremano sulla conclusione di Floro Flores, ma in generale è il Cesena la squadra ad andare maggiormente vicina al gol in due occasioni con Ciano e una volta con Cocco. Il Bari resiste comunque fino alla fine e porta a casa il pareggio.

Seguono aggiornamenti...