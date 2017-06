Carpi e Benevento non si fanno male: il primo atto della finalissima verso la "A" finisce 0-0

L'epilogo più scontato è quello che sortisce dal primo atto della finalissima tra Carpi e Benevento, che si giocano l'ultimo "pass" per la Serie A: uno 0-0 con pochi squilli, specie nel corso della ripresa. Ci si giocherà tutto, quindi, nella gara di ritorno del "Santa Colomba-Ciro Vigorito", in programma giovedì alle 20,30: A parità di reti, al triplice rischio, sarebbero i sanniti - per effetto del miglior piazzamento in regular season - a seguire Spal e Verona nel massimo campionato italiano.

Carpi-Benevento, playoff Serie B 2016-2017: un duello tra Mirko Eramo (con la mascherina protettiva) e Simone Romagnoli

La cronaca della partita

Primo tempo gradevole e dai ritmi alti: le due squadre si controllano ma, al tempo stesso, non rinunciano all'iniziativa offensiva. Al 2' ci prova subito il Benevento, con un destro (neutralizzato da Belec) di Karamoko Cissé, schierato come unica punta a causa delle assenze di Ciciretti, Pușcaș (squalificato) e Ceravolo, in panchina perché ancora non al meglio.

Carpi-Benevento, playoff Serie B 2016-2017: un contrasto tra il terzino del Benevento (in maglia scura) Walter López e Fabio Concas

Il Carpi, sulla cui panchina siede il membro dello staff tecnico Enrico Bortolas - a causa delle squalifiche di Fabrizio Castori e del vice Giandomenico Costi - si fa sentire al 10' con una volée di Bianco che sibila il palo alla sinistra di Cragno. Passa un minuto e tornano in auge i sanniti, con un sinistro velenoso di Viola, che dai venti metri impegna Belec in tuffo. Il Carpi ci prova con la sua arma migliore, il contropiede, come quello innescato al 22' da Letizia ma gettato alle ortiche da Lasagna. KL15 prova a farsi perdonare al 35' con una rasoiata che fa scorrere un brivido lungo la schiena di Cragno. Nella ripresa è Di Gaudio a gettare al vento un contrattacco doc al minuto 63. A parte questo (e un parziale blackout di una torre d'illuminazione del "Cabassi"), da qui al triplice fischio, accade davvero poco. Ogni verdetto è rinviato al match di ritorno, in uno stadio sannita già - ad oggi - completamente esaurito.

La statistica chiave

Della lunga lista dei diffidati di questo match, due giocatori hanno ottenuto un cartellino giallo "fatale" che farà saltar loro la grande sfida del ritorno: si tratta dei giallorossi Fabrizio Melara e Filippo Falco.

Carpi-Benevento, playoff Serie B 2016-2017: il trequartista del Benevento Filippo Falco attaccato da Maodo Malick Mbaye

Il tweet

Il "personaggio" di questi playoff. E' il team manager del Carpi Matteo Scala, in sciarpa e cappotto nonostante i quasi 30 gradi umidi di questi giorni della Pianura Padana. Un "voto", una scaramanzia, per spingere i biancorossi, a suo modo, verso la Serie A.

Il migliore

Maodo Malick MBAYE (Carpi): questa volta riesce a distribuire con equilibrio la sua verve e la sua possenza fisica, donando protezione al centrocampo biancorosso senza rimediare il cartellino.

Carpi-Benevento, playoff Serie B 2016-2017: il centrocampista Maodo Malick Mbaye (in maglia biancorossa) in elevazione

Il peggiore

Jerry MBAKOGU (Carpi): dopo le sue sceneggiate di Frosinone, un'altra apparizione da dimenticare. Poco presente là davanti, se non negli ultimi 15'. Nel resto del match, sbaglia parecchie sponde e commette alcuni falli assai cattivi (e inutili) come quella gamba tesa su Lucioni nella prima parte del match.

Carpi-Benevento, playoff Serie B 2016-2017: duello aereo tra Fabio Lucioni e Jerry Mbakogu

Il tabellino

CARPI-BENEVENTO 0-0

Carpi (4-4-2): Belec; Sabbione, Romagnoli, Poli, Letizia; Concas (68' Pasciuti), Mbaye, Bianco, Di Gaudio (81' Fedato); Lasagna (87' Beretta), Mbakogu. All.: Bortolas.

Enrico Bortolas, membro dello staff tecnico del Carpi, in panchina per sostituire Fabrizio Castori e il suo vice Giandomenico Costi. E' molto conosciuto in Piemonte: ha gravitato molto in Serie D allenando squadre come Trino, Cossatese e Cuneo

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, López; Chibsah, Viola; Melara (64' Matera), Eramo, Falco; Cissé (88' Ceravolo). All.: Baroni.

Carpi-Benevento, playoff Serie B 2016-2017: l'allenatore degli Stregoni Marco Baroni

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Viola, Concas, Melara, Matera, Falco.