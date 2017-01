Cassano, nuova vita in Serie B? Ci prova la Virtus Entella

Quale sarà il destino di Antonio Cassano? Dopo la risoluzione contrattuale con la Sampdoria di Ferrero, Fantantonio potrebbe ripartire dalla serie B. Oltre a questa novità, c’è da aggiungere anche il cambio di procuratore: mollato Bozzo, il barese si affida alla moglie Carolina, altra moglie-procuratore, stile Icardi-Wanda per citare un caso.

Al fantasista è arrivata un’offerta interessante dalla Virtus Entella, che lo corteggia da mesi. La squadra ligure avrebbe offerto un contratto di 18 mesi. Il classe ’82 ha dato molto a se stesso e al calcio italiano, nel bene – con le sue prodezze in campo – e nel ‘male’ – basti ricordare le numerose ‘cassanate’-, ma ora potrebbe lasciare seriamente la A.

Fantantonio è molto amico del presidente dei liguri: ricordiamo che l’Entella gioca a Chiavari, a soli 40 Km da Genova. In questo modo l’ex Inter e Milan non dovrebbe trasferire la famiglia. Inoltre, Cassano farebbe da chioccia ai giovani e potrebbe, con il suo aiuto, far avverare il sogno dei play off e chissà, per lui, di tornare in A.