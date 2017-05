Chibsah Strega il Perugia: "gara 1" al Benevento

Resta ancora apertissimo il discorso qualificazione ma, intanto, il Benevento compie un altro passettino lungo il cammino della storia. Con la "A" finale maiuscola. I giallorossi battono anche il Perugia nella semifinale d'andata dei playoff e sognano in vista del match di ritorno che si disputerà martedì alle 20,30 allo stafio "Renato Curi".

Benevento-Perugia, Playoff Serie B 2016-2017: l'esultanza di Yussif Raman Chibsah e compagni dopo il gol dell'1-0 (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Gara vibrante sin dai primi minuti: al 4' Benevento già a un passo dal vantaggio, con Ceravolo, che ben servito in profondità da Eramo - in seguito a un erroraccio di Gnahoré - calcia su Brignoli in uscita. Passano due minuti e ci prova Viola, direttamente dalla bandierina: l'ex Novara cerca il gol olimpico ma, ancora una volta, Brignoli si dimostra pronto alzando sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner susseguente, Lucioni ci prova con un rasoterra dal limite: palla a fil di palo, a lato di un niente. La sfuriata iniziale del Benevento si conclude col gol... del Perugia: la mette al centro Terrani, dalla sinistra, Mustacchio raccoglie palla dalla parte opposta e la scaglia verso Cragno, abile a respingere dopo una deviazione di Dezi, ma impotente di fronte al tocco vincente di Di Carmine. Il Perugia esulta, il Benevento protesta e, dopo due minuti di consultazioni, l'arbitro annulla per un fuorigioco di Jacopo Dezi, un attimo prima del tap in.

Benevento-Perugia, Playoff Serie B 2016-2017: il momento del gol di Samuel Di Carmine, poi annullato (LaPresse)LaPresse

E' l'episodio che sveglia il Perugia e che lo porta a impossessarsi del pallino del gioco: prima della fine del primo tempo, al 44', Di Carmine sfiora - ancora lui - il vantaggio umbro, mancando d un soffio la deviazione di testa sul perfetto cross di Del Prete dalla fascia destra. Nella ripresa la gara si attesta, apparentemente, sui binari del pari a reti bianche quando un episodio ne cambia le sorti: si tratta dell'erroraccio commesso da Gnahoré, che al 59' controlla distrattamente un pallone offertogli da Brignoli. Yussif Raman Chibsah, così, lo attacca e, a tu per tu con l'ex portiere della Ternana, non sbaglia: 1-0. Il Perugia prova a raddrizzarla subito con una staffilata di Del Prete al 61' ma, da lì in avanti, la band di Baroni - nonostante i crampi derivanti dal recente match contro lo Spezia - riesce a controllare con tranquillità.

La statistica chiave

65

Sono i punti conquistati da entrambe le squade nella regular season, 66 - per la verità - dalla formazione sannita, penalizzata in classifica dalla sanzione amministrativa comminata a inizio stagione. Un dato che testimonia il grande equilibrio emerso dalla sfida di questa sera. Quarto posto assegnato, quindi, al Perugia per via degli scontri dirette a favore del "Grifo": in caso di vittoria con almeno un gol di scarto nel match di ritorno (non c'è la regola dei gol in trasferta) basterà alla formazione di Bucchi.

Il tweet

Il migliore

Fabio LUCIONI (Benevento): il capitano giallorosso vive il match come un derby. D'altra arte, è di origini Ternana: in difesa chiude ogni boccaporto.

Benevento-Perugia, Playoff Serie B 2016-2017: Fabio Lucioni, capitano del Benevento (LaPresse)LaPresse

Il peggiore

Eddy GNAHORE (Perugia): fatale la sua distrazione al minuto 59.

Benevento-Perugia, Playoff Serie B 2016-2017: le proteste di Eddy Gnahoré e compagni dopo il gol annullato al Perugia sul punteggio di 0-0 (LaPresse)LaPresse

Il tabellino

BENEVENTO-PERUGIA 1-0

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Gyamfi, Camporese, Lucioni, López (87' Pezzi); Chibsah, Viola; Falco (64' Melara), Eramo, Pușcaș; Ceravolo (91' Del Pinto). All.: Baroni.

Perugia (4-3-3): Brignoli; Del Prete, Mancini, Volta, Di Chiara; Gnahoré (81' Ricci), Brighi, Dezi; Mustacchio (68' Nicastro), Di Carmine, Terrani (83' Guberti). All.: Bucchi.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1.

Gol: 59' Chibsah (B).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Mancini, Falco, Gyamfi, Volta, Melara.