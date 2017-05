Corrida al "Matusa": il Carpi segna, vince e va in finale con Letizia in 9 contro 11

Indipendentemente dalle scene molto poco edificanti di un'atmosfera da far west che questa sera si è respirata al "Matusa" (ma arriveremo a parlarne dettagliatamente), tanto di cappello al Carpi di mister Castori, che con un calcio anni '70, pugnace, semplice e semplicistico, oltreché - a tratti - catenacciaro, riesce a ottenere risultati su risultati.

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: un contrasto aereo tra il mediano del Carpi Maodo Malick Mbaye e l'esterno dei ciciari Luca Paganini

Ultimo su tutti, la finale playoff ottenuta in trasferta, in casa della seconda in classifica (terza solo per gli scontri diretti sfavorevoli col Verona), segnando all'86' in doppia inferiorità numerica, ribaltando ogni tipo di pronostico e facendo esplodere i quasi settanta sostenitori giunti in terra ciociara dal modenese. Nela conferenza stampa post partita, nel frattemo, l'allenatore dei giallazzurri Pasquale Marino si dimette. Andare con ordine è quindi d'obbligo.

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: tutta la delusione dell'allenatore giallazzurro Pasquale Marino, contestato dai tifosi a fine gara

La cronaca della partita

Il primo tempo è una noia mortale, esattamente com'era stato il confronto di andata: si fa largo Paganini, rientrato tra i titolari, che con una bella girata a inizio match impegna Belec.

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: la carica del capitano giallazzurro Daniel Ciofani

Poi, fatta eccezione per una conclusione a fil di traversa di Di Gaudio, non accade partaicamente più nulla sino al primo minuto di recupero: Struna, già ammonito, commette ostruzione su Crivello lungo la fascia di competenza. Ghersini, in confusione dopo i falli sistematici commessi a centrocampo dal granatiere Mbaye, decidere di espellere un po' troppo frettolosamente il terzino sloveno.

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: il momento dell'espulsione di Aljaž Struna

A questo punto il match comincia a cambiare. Nella ripresa scende in campo un Carpi arrabbiato, che incrementa ulteriormente il tasso di entrate scomposte in campo. Lollo stende in area di rigore Soddimo con una manata bella e buona ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Nel frattempo Castori si sbottona e fa entrare Letizia, la cui velocità manda in tilt il quartetto difensivo locale. E' qui che KL15, al 77', disegna un velocissimo contrattacco che porta a tu per tu con Bardi Di Gaudio, steso platealmente in area da Fiamozzi. Incredibilmente per Ghersini è tutto regolare e scoppia il finimondo: Castori fa invasione di campo insieme al suo secondo ed entrambi vengo espulsi, Ghersini distribuisce cartellini gialli a destra e a manca e, come se non bastasse, Jerry Mbakogu vuole abbandonare il match per protesta. Ricacciato in campo dal team manager biancorosso, l'attaccante nigeriano riprende a giocare proprio quando Gagliolo - entrato da pochi minuti - trova il modo di farsi sventolare un secondo cartellino giallo dopo aver perso letteralmente la testa ed essersi lasciato andare all'ennesima entrata-killer. Il Carpi, all'80' è in 9 contro 11. E Mbakogu che fa? Abbandona definitivamente il campo. La panchina del Carpi, furba, mangia la foglia e fa finta che sia una sostituzione programmata a beneficio di Fedato. Non appena il compagno gli subentra, Mbakogu si ripresenta in campo quando ormai è troppo tardi e c'è bisogno di una cintura nei suoi confronti, sempre da parte del povero team manager del Carpi, affinché non finisca nei peggiori dei modi. In campo non ci si capisce più nulla ma, all'86', gli ospiti guadagnano una punizione a due dai 25 metri: alla conclusione va Letizia, che fa rimbalzare la palla davanti a Bardi, costretto a recuperarla in fondo al sacco.

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: il calcio di punizione con cui Gaetano Letizia ha deciso il match

E' incredibile: il Carpi, all'86', è in vantaggio in doppia inferiorità numerica. E' il momento della linea maginot, che il Frosinone non riesce a superare. Così, il Carpi, vola in finale, dove ora attende la vincente tra Perugia e Benevento che domani, alle 20,30, si affronteranno allo stadio "Renato Curi".

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: i giocatori del Carpi esultano sotto il settore riservato ai propri tifosi

La statistica chiave

12

E' la somma dei provvedimenti disciplinari al triplice fischio: 8 ammonizioni e 4 espulsioni (comprese quelle di Castori e Costi). Il far west di scena al "Matusa".

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: uno dei durissimi contrasti del match

Il tweet

La festa del Carpi negli spogliatoi dello stadio frusinate...

Il migliore

Gaetano LETIZIA (Carpi): è l'unico a mantenere la calma e, all'86', regala al Carpi la gioia più insperata con una prodezza su calcio di punizione.

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: Gaetano Letizia esulta dopo la rete che decide l'incontro all'86'

Il peggiore

Jerry MBAKOGU (Carpi): mai visto un giocatore perdere la "brocca" in maniera così esagerata. Prima la doppia sceneggiata di voler abbandonare il match per poi chiedere di riprenderlo quando, ormai, gli era già subentrato Fedato (in quel caso l'attaccante nigeriano ha messo in serissima difficoltà la propria panchina), poi si abbandona ad una gestualità volgare, irriguardosa e indescrivibile nei confronti degli avversari che poco c'entravano col fatto che l'arbitro Ghersini avesse completamente perso la bussola del match.

Frosinone-Carpi, playoff Serie B 2016-2017: un contrasto tra il difensore giallazzurro del Frosinone Emanuele Terranova e l'attaccante del Carpi Jerry Mbakogu

Il tabellino

FROSINONE-CARPI 0-1

Frosinone (4-3-3): Bardi; Crivello, M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Maiello, Soddimo (56' Frara), Paganini (75' Fiamozzi); Gori (88' Mokulu), D. Ciofani, Dionisi. All.: Marino.

Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna, Poli, Romagnoli, Letizia; Di Gaudio, Mbaye (53' Lasagna), Bianco, Jelenič (65' Gagliolo); Lollo; Mbakogu (82' Fedato). All.: Castori.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova.

Gol: 86' Letizia (C)

Note - Recupero: 2+6. Espulso: 45'+1 Struna (C) e 80' Gagliolo (C) entrambi per doppia ammonizione. Al 77' l'allenatore del Carpi Castori e il suo secondo Giandomenico Costi vengono allontanati dalla panchina per reiterate proteste. Ammoniti: Mbaye, Struna, Jelenič, Gagliolo, Bianco, Letizia, Lollo, Crivello, Mokulu, Belec.