Da fattorino e bomber dei tornei amatori alla B con la Pro Vercelli: la scalata di Junior Messias

Una serie di decisioni di puro istinto, per non dire avventate, un recente passato da fattorino di elettrodomestici, una formazione amatoriale con cui segnare gol a grappoli, un sogno mai sopito: quello di diventare, un giorno, calciatore professionista. E' la favola di Walter Junior Messias, attaccante esterno brasiliano classe 1991, che la Pro Vercelli ha scovato in Serie D tra le fila del Chieri e messo sotto contratto per la prossima stagione di B e per le due successive. Sino a poco più di due anni fa, Junior giocava nel campionato Uisp di Torino...

Dal bairro al quartiere proletario

Una condizione che, va da sé, ha portato Junior a cercarsi un lavoro per mantenere la famiglia, oggi composta dalla moglie e dai suoi due bimbi. Ecco, quindi, il suo impiego come "corriere degli elettrodomestici". Ma com'è arrivato Junior a Torino? Siamo nel 2011 e il ragazzo vuole assolutamente raggiungere il fratello, già da tempo nel capoluogo piemontese. Messias ha 20 anni e crede che trovare una buona squadra in Italia per uno del suo talento non sia poi così difficile. A 20 anni si è ancora considerati "giovani", nel calcio italiano, giusto? Sbagliato. Al momento del suo arrivo, era già considerato un 'fuori lista', anche in Serie D. E così, per lui, inizia un lungo peregrinare, un durissimo confronto con la realtà. Quella del sudore e delle periferie di Torino. Come il borgo proletario ed operaio della Barriera di Milano: in questo quartiere Junior inizia a farsi le ossa, a pedalare a testa bassa e per non perdere confidenza col pallone, inizia a giocare con lo Sport Warique, la formazione della comunità peruviana, nel campionato amatoriale Uisp.

Una carriera partita tra gli Amatori Uisp di Torino

Storie di questo genere, nove volte su dieci, finiscono qui. O, nella migliore delle ipotesi, un paio di categorie più su. Non quella del ragazzo di São Cândido, che sulla sua strada incontra, fortuitamente, uno dei personaggi più "alti" (a livello di sensibilità e intelletto) del calcio italiano: il Vecchio Cuore Granata Ezio Rossi, all'epoca allenatore volontario in una squadra di rifugiati dello stesso torneo Uisp e , dal 2015-2016, votatosi alla causa del Casale, altro mitico club del calcio italiano (gli amanti del solo "mainstream" vadano a leggersi un po' di storia), vincitore di uno Scudetto nel 1914.

L'intuito della "mente" Ezio Rossi

Mister Rossi lo vede giocare, segnare, fare numeri "da circo" per quei livelli calcistici. Vorrebbe testarlo nel calcio che conta ma, in quel momento, non ha una panchina su cui sedersi. Gli consiglia il Fossano, che però...

" Non mi proponeva uno stipendio adeguato a mantenere la mia famiglia. Ho preferito continuare a lavorare - spiega Junior Messias in esclusiva ad Eurosport, nella "pancia" dello stadio "Robbiano-Piola", poco prima di partire per il ritiro della Pro Vercelli a Cantalupa - Ma il destino volle che a Ezio Rossi, quella stessa, estate, venne affidata la panchina del Casale. Ho amato quel posto e i tifosi nerostellati hanno amato me: ho segnato 21 reti e la squadra è tornata subito in Serie D. Poi ho provato l'avventura al Chieri. "

Talento brasiliano vero

Se al Casale lo ricordano come infallibile cecchino sui calci di punizione, anche tra le fila della formazione torinese, Messias mette a punto una stagione da incorniciare con 14 realizzazioni. Su di lui, da tempo, erano puntati gli occhi di mezza Lega Pro, che però si scontravano con un cavillo burocratico nel tesseramenento, sbloccato solo negli ultimi mesi.

La Pro Vercelli e il suo direttore Massimo Varini erano lì ad attenderlo... Di fronte ai microfoni, alla sua prima uscita da professionista con la maglia del club dei Sette Scudetti, Junior Messias è spigliato e non tradisce emozioni. Si vede subito che è maturato "mordendo la strada" e che la sua forza principale è la "fame":

" Non scordo mai da dove sono partito, dal villaggio di São Cândido, alla terza serie del campionato Mineirão. Giocavo in una formazione che si chiama Ideal, formazione di un bairro di Ipatinga. Dove per qualche mese sono tornato, in mezzo alla mia avventura italiana. Sono cristiano evangelico e dico che per me, questo, è un vero miracolo: non si spiegherebbe altrimenti la mia storia e il fatto di essere diventato professionista in una società così importante come la Pro Vercelli, a 26 anni suonati. So di essere diventato fonte di ispirazione per molti ragazzi: a loro il mio messaggio è di crederci sempre. Anche se tutto sembra lontano, se si è convinti delle proprie possibilità, bisogna lottare fino all'ultimo centimetro e continuare a inseguire i propri sogni. Che prima o poi si avvererano. Sono a totale disposizione di mister Gianluca Grassadonia: allenarsi con gente come Vives e Rolando Bianchi è elettrizzante. Quanti gol farò? Fatemi giocare e lo vedrete... "