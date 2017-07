E' sempre Zeman vs Juventus: "Non si dovrebbe giocare allo Stadium"

E’ sempre Zdenek Zeman vs Juventus. O meglio, è sempre Zdenek Zeman contro tutti. Controcorrente, contro il sistema, contro tutto ciò che non gli piace e senza peli sulla lingua. Il solito Zeman, insomma. Dalla lunga intervista apparsa sul Corriere della Sera attraverso il collega Guido De Carolis, Zeman ne ha per tutti e si lascia andate a ruota libera. Stuzzicato subito sulla Juventus e su uno Stadium dove i bianconeri espongono anche gli Scudetti revocati, così si esprime il boemo:

" Gli scudetti esposti? Sarebbe normale intervenire, non giocare lì. Io sono uno che cerca di rispettare le regole e le decisioni degli altri, anche io sono stato squalificato per tre mesi, ho accettato. "

E sul nemico Moggi, rincara la dose:

" È tornato in Albania, ma anche in Italia nonostante la squalifica ha a disposizione radio, giornali e televisioni. Non capisco chi lo cerca. Pensano risolva i problemi. Ma per me ha fatto fallire tanti club. "

A 70 anni Zeman è il più anziano tecnico tra Serie A e Serie B. Quando gli viene fatto notare, risponde con una bella battuta:

" Fino a cinque anni fa dicevano che ero vent’anni avanti a tutti, me ne restano ancora 15 prima che mi raggiungano. Dicono che faccio correre troppo, è assurdo. La partita dura 90 minuti, un giocatore ha la palla per appena 3. Negli gli altri 87 che fa? Me lo devono dire gli altri. "

Ma è sul calcio contemporaneo che il boemo probabilmente esprime i concetti più interessanti:

" Il calcio non è più sport, ma un’industria dove si cerca di acchiappare più soldi e basta. Quando allenavo Lazio e Roma gli stadi erano pieni, oggi c’è poca gente. Si sono accorti che il calcio così non è interessante. Se uno sta a casa a vedere la partita dopo cinque minuti cambia canale e guarda i cartoni animati. Le partite oggi non sono molto gradevoli. "

Infine qualche pronostico, tra mercato delle big, caso Bonucci, nuova stagione, una frecciatina a Spalletti e a tutta la dirigenza della Roma:

" Bonucci? E' andato via perché è successo qualcosa nello spogliatoio. Di gente che bacia la maglia ne vedo tanta ma tranne Totti è tutto un teatro. Perché ha smesso? Non ha scelto lui, lo hanno fatto smettere che è diverso. Altri hanno deciso che non doveva giocare più purtroppo. Spalletti all'inzio diceva che l'ambiente a Roma era stupendo poi si è smentito. L'Inter non era da settimo posto l'anno scorso ma lì non si sa chi decide. Il problema non è l'allenatore ma saper gestire il gruppo. Mercato Milan? E’ come quello dell'Inter di un anno fa: bisogna vedere se diventa squadra. "

L’intera intervista disponibile nel tweet qui sotto.