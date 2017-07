Era una promessa del Parma, ora è ricercato per duplice omicidio

Una vicenda intricata. Una tragedia che ha visto morire una donna di 45 anni e la figlia di 11 nella serata di martedì a Parma, uccise in modo violento nel loro appartamento. Il sospettato, per il momento, è Solomon Nyantakyi, un calciatore ghanese cresciuto nel vivaio del Parma (fu campione d’Italia Allievi con Jose Mauri e Alberto Cerri) e con diverse convocazioni in prima squadra ai tempi della Serie A.

Nyantakyi è il secondo figlio di Nfum Patience, la donna uccisa. E, quando l’altro figlio Raymond ha rinvenuto i due corpi, era sparito. L’indizio più forte a suo carico, stando a quanto riportano diversi media, sarebbe il fatto che il suo telefono cellulare è risultato irraggiungibile proprio dal momento del delitto.

Ora, il calciatore di 21 anni che nel frattempo aveva iniziato a girogavare nelle categorie minori, è ricercato.