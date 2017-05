Gode subito il Carpi: 2-1 al Cittadella e semifinale col Frosinone

Sarà Carpi-Frosinone la prima semifinale (andata e ritorno) playoff di questo campionato di Serie B. Un vero e proprio revival della sfida che l'anno scorso si disputava in Serie A. E' qui che la band di Marino e quella di Castori sognano di tornare al termine della dura appendice degli spareggi. Gli emiliani hanno avuto bisogno del turno preliminare per guadagnarsi il doppio big-match di venerdì 26 e lunedì 29 maggio. Questa sera, infatti, i biancorossi hanno infranto la favola Cittadella, costretto alla sconfitta tra le mura amiche del Tombolato per effetto delle reti di Lollo e Mbakogu. Domani sera (ore 20,30) spazio a Benevento-Spezia: qui, chi vince - in gara secca -, sfiderà il Perugia di Bucchi.

Cittadella-Carpi, Playoff Serie B 2016-2017: i giocatori del Carpi festaeggiano Lorenzo Lollo dopo il gol del vantaggio emiliano (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Gara gradevole sin dai primi minuti, quella che mette di fronte sesta e settima in classifica della regular season di B: ritmi alti con entrambe le formazioni disposte ad affrontarsi avvio aperto. Pronti, via e il "Citta" è subito pericoloso: Arrighini approfitta di uno svarione di Gagliolo e conclude sul primo palo. La palla colpisce l'esterno della rete. La risposta del Carpi arriva al 9': fa tutto Di Gaudio che penetra dalla sinistra e incrocia col destro, incontrando i guantoni di Alfonso. Ma è di nuovo il "Citta" a premere: prima con Litteri (conlusione dal fondo respinta dai piedi di Belec) poi con Salvi, che dal corner derivatone innesca una mischia furibonda in area emiliana. La gara si mantiene su ritmi altissimi ma, a sbloccarla, è un autentico squarcio nel cielo: quello disegnato da Lorenzo Lollo, che da oltre 30 metri disegna una parabola imprendibile con la palla che precipita, letteralmente, sotto la traversa.

Fatto che stordisce i veneti, che dopo un paio di miracoli di Alfonso ad inizio ripresa, capitolano al 66': Letizia fugge via in contropiede cedendo palla a Mbakogu, abile a liquidare il portiere avversario in uscita.

Cittadella-Carpi, Playoff Serie B 2016-2017: l'irriverente esultanza di Jerry Mbakogu dopo il gol del momentaneo 0-2 (LaPresse)LaPresse

Passa poco più di un minuto, però, e il Cittadella riapre i conti: schema su punizione con Iori che apre sulla sinistra per Valzania. Il mancino crossa al volo per il neoentrato Iunco che, ben appostato, insacca di testa alle spalle di Belec. E' qui che il Carpi finisce l'ossigeno. E' qui che lo stesso Belec sale in cattedra negando, nel finale la gioia del pari a Iori e a Valzania in rapidissima successione. Dopo 6' di recupero finisce 1-2, con il Carpi che vola in semifinale.

La statistica chiave

Lorenzo Lollo torna a segnare con la maglia del Carpi. Non succedeva dal match casalingo di Serie A vinto 4-1 col Genoa datato 14 aprile 2016. In trasferta, come questa sera, non succedeva dal 1° febbraio 2014 (in Serie B): anche in quel caso, vittoria per 4 a 1 ma contro il Padova. In questa stagione il centrocampista biancorossooera andata molto vicino alla segnatura nel match esterno col Perugia (vinto 2-0): nell'azione del gol, però, risultò decisiva la deviazione nella propria porta del centrocampista degli umbri Matteo Brighi.

Cittadella-Carpi, Playoff Serie B 2016-2017: un contrasto tra Lorenzo Lollo (in maglia biancorossa) e Lucas Chiaretti (LaPresse)LaPresse

Il tweet

Il migliore

Vid BELEC (Carpi): avremmo potuto scegliere Lollo per lo straordinario gol dell'1-0 o il collega di ruolo Alfonso. Indichiamo l'estremo difensore della squadra vincitrice come migliore in campo, per aver tenuto a galla la squadra nel momento di difficoltà massima del match, ossia gli ultimi 20 minuti. Straordinario il doppio intervento sulle conclusioni ravvicinate di Iori e Valzania.

Il peggiore

Gianluca LITTERI (Cittadella): è fuori forma e si vede, l'attaccante ex Ternana che tante gioie ha regalato a mister Venturato e tifosi. Il lungo stop e quella maschera ingombrante gli pregiudicano la prestazione.

Cittadella-Carpi, Playoff Serie B 2016-2017. L'attaccante granata Gianluca Litteri (Cittadella) in primo piano (LaPresse)LaPresse

Il tabellino

CITTADELLA-CARPI 1-2

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Pascali, Pelagatti, Pedrelli; Bartolomei (66' Schenetti), Iori, Valzania; Chiaretti (60' Iunco); Arrighini, Litteri (78' Kouamé). All.: Venturato.

Carpi (4-4-2): Belec; Letizia, Struna, Gagliolo, Bianco; Jelenič (89' Romagnoli), Lollo, Poli, Di Gaudio (84' Concas); Lasagna )90' Sabbione), Mbakogu. All:. Castori.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Gol: 33' Lollo (CA), 66' Mbakogu (CA), 68' Iunco (CI).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Bartolomei, Poli, Pelagatti, Iori, Arrighini.

Cittadella-Carpi, Playoff Serie B 2016-2017. Stretta di mano tra i due allenatori: Fabrizio Castori (Carpi, a sinistra) e Roberto Venturato (Cittadella) (LaPresse)LaPresse