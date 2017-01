Granoche stende il Latina: lo Spezia vince 3-2 e va a -1 dai playoff

Dopo tre giornate lo Spezia torna a vincere battendo 3-2 il Latina nel posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie B e portandosi a ridosso della zona playoff, con 31 punti. Si ferma a dieci invece le striscia di risultati utili consecutivi per i 'pontini', giustizieri la settimana scorsa della capolista Hellas Verona.

I padroni di casa ipotecano il successo nel primo tempo segnando due reti nel giro di quattro minuti. Al 16' Granoche sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo su sponda aerea di Terzi. Poco dopo i liguri raddoppiano nuovamente su palla inattiva. Punizione di Mastinu, torre di Djokovic e deviazione vincente di Pulzetti.

Nella ripresa al 15' lo Spezia resta in dieci per l'espulsione, per doppia ammonizione, di Terzi. Il Latina spinge ma non trova la via del gol anzi è la squadra di Di Carlo a calare il tris al 27' ancora con Granoche, che si avventa sul retropassaggio errato di Garcia Tena per poi battere Pinsoglio.

Gli ospiti non si arrendono e al 35' riaprono i giochi con un preciso colpo di testa di Brosco sugli sviluppi di un corner. I nerazzurri insistono e in pieno recupero trovano il 3-2 con un tocco di Garcia Tena, ma lo Spezia pur con qualche sofferenza di troppo riesce alla fine a portare a casa i tre punti.

La classifica:

Verona 44 punti; Frosinone 41; Spal 40; Benevento 39 (-1); Cittadella 37; Entella e Carpi 33; Perugia 32; Spezia 31; Bari 30; Novara 29; Salernitana, Brescia, Ascoli e Vicenza 27; Latina 26; Pisa e Avellino 25; Pro Vercelli e Cesena 24; Ternana 23; Trapani 19.