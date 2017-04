Il Brescia sbanca Novara e vede un po' più vicina la salvezza

Successo fondamentale in chiave salvezza per il Brescia. Le Rondinelle di Cagni hanno battuto il Novara al 'Piola' (2-3) nell'incontro valido per la 39/a giornata di Serie B. Per i piemontesi di Boscaglia, un'altra battuta d'arresto che complica la rincorsa ai playoff. Lombardi in vantaggio al 13' con Ferrante che di testa devia il cross di Blanchard.

I piemontesi raggiungono il pareggio al 18' con Galabinov che incorna alla perfezione sulla punizione di Calderoni. Nella ripresa Brescia nuovamente avanti con lo stacco vincente di Coly sul traversone di Crociata dalla bandierina (54'). Chiosa risponde al 78' insaccando di testa sugli sviluppi di un angolo.

Ancora Coly, un minuto dopo, fissa il risultato sul definitivo 2-3 con una conclusione a giro che non lascia scampo a Da Costa. Il successo spinge i lombardi a quota 42 e al quint'ultimo posto, secondo ko consecutivo per il Novara fermo a 50 e a -5 dall'ottavo posto.