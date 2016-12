Il Frosinone batte il Benevento al 94' ed aggancia in vetta il Verona: poker Spal

Carpi-Verona 1-1 (15’ Lasagna, 48’ Pazzini)

Pareggio divertente al 'Sandro Cabassi' tra Carpi e Hellas Verona (1-1) nel big match della 20/a giornata del campionato di Serie B. Gli scaligeri vengono così raggiunti in vetta alla classifica dal Frosinone, vittorioso nel finale contro il Benevento, mentre gli emiliani restano in zona playoff raccogliendo il quinto risultato utile consecutivo. Alla prima opportunità l'undici di Castori sblocca il risultato con Lasagna, che trafigge Nicolas in uscita al termine di una bella azione di contropiede. Di Gaudio ha un paio di occasioni per raddoppiare, ma con il passare dei minuti gli ospiti aumentano la pressione e trovano il pareggio in pieno recupero con Pazzini, che supera Belec con un diagonale preciso dopo un pregevole scambio tra Siligardi e Souprayen. Nella ripresa Luppi al 23' manca la deviazione vincente, mentre nel finale è Romulo a sfiorare il 2-1 mandando a lato da distanza ravvicinata.

Frosinone-Benevento 3-2 (27’ Kragl, 52’ Lucioni, 60’, 93’ Dionisi, 73’ Ceravolo rig.)

Vittoria pesante per il Frosinone che supera 3-2 in pieno recupero il Benevento nella gara valida per la 20/a giornata di Serie B. Con questo successo i ciociari agganciano in vetta alla classifica con 38 punti il Verona, costretto al pareggio dal Carpi. Padroni di casa avanti poco prima della mezz'ora con un calcio di punizione di Kragl, che sorprende Cragno con una traiettoria bassa. Nella ripresa al 7' i sanniti trovano il pareggio con un colpo di testa di Lucioni sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ciofani respinge in rovesciata, ma per l'arbitro il pallone ha oltrepassato la linea e il gol viene convalidato. Il Frosinone si riorganizza e al 15' è di nuovo avanti. Federico Dionisi riceve palla da Kragl e di prima intenzione fa partire un destro che supera Cragno. Gli ospiti non mollano e al 28' pareggiano nuovamente i conti: Ariaudo atterra in area Ceravolo che dal dischetto non sbaglia e firma il 2-2. Quando tutto lascia presagire a un pareggio, Dionisi in pieno recupero sugli sviluppi di un corner attacca il primo palo e di testa supera ancora Cragno, facendo esplodere i tifosi del 'Matusa'.

Spal-Ternana 4-0 (4’, 15’, 89’ Zigoni, 60’ Beghetto)

Con una prova d'autorità la Spal si prende la terza piazza del campionato calando il poker in casa contro la malcapitata Ternana nella gara valida per la 20/a giornata di Serie B. E' Zigoni con una doppietta nel primo quarto d'ora a spianare la strada ai padroni di casa: l'attaccante al 4' va a segno da due passi su assist di Beghetto, per poi raddoppiare al 15' dopo l'ottimo lavoro di Antenucci. I lombardi sono padroni del campo e sfiorano il tris poco dopo la mezz'ora colpendo il palo con lo scatenato Zigoni. Nella ripresa il copione non cambia. E' sempre la squadra di Semplici a fare la partita, e al 14' arriva il 3-0 con un tiro non irresistibile di Beghetto su cui Aresti si fa sorprendere. Nel finale Zigoni realizza la propria tripletta personale sugli sviluppi di un calcio d'angolo deviando in rete il colpo di testa di Giani.

Virtus Entella-Novara 4-1 (17’, 28’ Caputo, 30’, 71’ Masucci; 60’ Galabinov)

L'Entella interrompe un digiuno di vittorie che durava da 7 partite battendo con un netto 4-1 il Novara nella gara valida per la 20/a giornata di Serie B. Decisive le doppiette messe a segno dai due attaccanti dei liguri, Caputo e Masucci, che rilanciano le ambizioni dei biancoazzurri, che rientrano in zona playoff. Al 17' i padroni di casa si portano in vantaggio con la potente girata di Caputo che trafigge Benedettini. L'attaccante si ripete dieci minuti dopo con un preciso colpo di testa sul cross dalla destra di Masucci. Al 31', appena incassato il 2-0, arriva il colpo del ko che stente i piemontesi definitivamente: Caputo restituisce il favore a Masucci per il tris dell'Entella. Nella ripresa il Novara prova a rientrare in gioco accorciando le distanze con un calcio di punizione di Galabinov. I liguri però in attacco non fanno sconti e a venti minuti dalla fine Masucci chiude i conti calando il poker con una conclusione sporca da due passi.

Brescia-Pro Vercelli 2-1 (22’, 85’ Caracciolo; 62’ Mustacchio)

Ascoli-Bari 1-1 (81’ Tonucci; 91’ Perez)

Cesena-Trapani 3-1 (24’ Kone, 44’ Garritano, 60’ Rizzato, 90’ Djuric)

Avellino-Salernitana 3-2 (17’ Jidayi, 48’ Ardemagni, 64’ Busellato, 90’ Verde, 92’ Donnarumma rig.)

Perugia-Latina 1-1 (4’ Guberti, 9’ Dellafiore)

Vicenza-Cittadella 2-0 (34’ Rizzo, 89’ Cernigoi)

Seguono aggiornamenti!