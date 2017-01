Il Frosinone batte il Brescia e conquista la vetta temporanea della classifica

Il Frosinone supera 1-0 il Brescia nell'anticipo della 23/a giornata del campionato di Serie B e aggancia momentaneamente l'Hellas Verona in vetta alla classifica con 41 punti. Seconda sconfitta consecutiva invece per i lombardi, che restano fermi a quota 27. Partenza sprint dei padroni di casa, che al 10' sprecano un calcio di rigore fischiato per atterramento di Mokulu da parte di Pinzi. Ciofani infatti si fa ipnotizzare dal dischetto da Arcari, bravo a fermare l'attaccante anche sulla ribattuta.

La squadra di Marino continua però a premere e al 38' passa in vantaggio con un tocco da due passi di Ariaudo, che anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo il palo colpito da Ciofani. Nella ripresa buona reazione del Brescia, che al 5' sfiora il pareggio in scivolata con Mauri. Tre minuti dopo 'rondinelle' ancora pericolose con un colpo di testa di Bisoli che finisce contro la traversa. Ospiti nuovamente sfortunati al 14': colpo di testa di Bonazzoli su cross di Untersee e palla sulla traversa. In pieno recupero il Brescia rimane in dieci per l'espulsione di Coly, ma al 50' va vicinissimo all'1-1 con un colpo di testa di Caracciolo deviato da Bardi, che salva così la sua squadra.