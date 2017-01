Il Giudice Sportivo squalifica 10 giocatori per un turno: Frosinone nei guai

Il Giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia ha squalificato 10 giocatori, tutti per un turno dopo la 21/a giornata di campionato. Si tratta di Roberto Crivello (Frosinone), Alessandro Martinelli (Brescia), Nico Pulzetti (Spezia), Damiano Zanon (Ternana), Marco Ezio Fossati (Hellas Verona), Oliver Kragl (Frosinone), Alessandro Longhi (Pisa), Marco Perrotta (Avellino), Giuseppe Rizzo (Vicenza), Denis Tonucci (Bari). Per quanto riguarda le ammende multe per Latina (4000 euro), Salernitana (3500 euro), Novara (2000 euro) e Benevento (1500 euro).