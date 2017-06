Il momento della verità: Benevento-Carpi vale un posto in Serie A

Novanta minuti per la storia. Benevento e Carpi domani sera si giocano l'ultimo posto disponibile per il campionato di Serie A 2017/2018. Per gli emiliani di Fabrizio Castori sarebbe l'immediato ritorno in massima serie dopo solo un anno di purgatorio, mentre per i sanniti di Marco Baroni sarebbe la prima storica promozione in A. Dopo lo 0-0 dell'andata al Cabassi, ai giallorossi di casa basterebbe un altro pareggio per festeggiare in virtù del miglior piazzamento in campionato. La piccola cittadina campana è letteralmente impazzita, l'attesa è febbrile per una possibilità che solo 12 mesi fa era considerata pura utopia.

Il Benevento fino allo scorso anno non aveva mai giocato in Serie B e già la promozione del campionato cadetto era stata vissuta come un evento storico. Ora c'è l'opportunità di un doppio salto, come la Spal. Dopo le ore di coda sotto il sole della scorsa settimana, da questo pomeriggio nuove file interminabili ai punti vendita degli ultimi biglietti rimasti per assistere alla partita allo stadio Vigorito. Vista l'incredibile richiesta e l'eccezionalità dell'evento, il sindaco Clemente Mastella ha infatti chiesto l'aumento della capienza dello stadio. Così oggi sono stati messi in vendita altri 2877 biglietti che porteranno a circa 15.500 il numero degli spettatori. Lo stesso primo cittadino ha invece deciso di non installare un maxischermo nella centrale Piazza Risorgimento per motivi di sicurezza, alla luce degli eventi di Piazza San Carlo a Torino sabato scorso. I tanti tifosi che non riusciranno ad andare allo stadio potranno però accontentarsi di seguire la gara nei tanti locali del centro che si stanno attrezzando per l'occasione.

Il tecnico Baroni e capitan Lucioni nelle scorse ore hanno chiamato a raccolta i tifosi, chiedendo il massimo sostegno per una partita che non sarà certo semplice. "Giocheremo per vincere", ha detto Baroni. "Ci crediamo, anche perché giocheremo dinanzi al nostro pubblico che come sempre ci darà una spinta in più. Siamo a un passo dal paradiso", gli ha fatto eco Lucioni. E c'è da dire che la tifoseria sannita in questi playoff sta dando grandi dimostrazioni di attaccamento: erano quasi 2mila a Perugia e circa 700 a Carpi in un impianto piccolo come quello emiliano. Poi dopo lo 0-0 del Cabassi al rientro in città della squadra c'è stata una accoglienza di festa in piena notte.

Insomma a Benevento c'è grande voglia di Serie A e di continuare a vivere un sogno iniziato dodici mesi fa. Per quanto riguarda le formazioni, il Carpi recupera in panchina mister Castori e in campo Struna e Gagliolo squalificati all'andata. Nel Benevento non ci saranno per squalifica Melara e Falco, mentre rientra Puscas. Baroni dovrebbe schierare dal primo minuto al centro dell'attacco Ceravolo, capocannoniere della squadra con i suoi 20 gol. Qualche chance di partire titolare anche per Ciciretti, protagonista di una grande prima parte di stagione e frenato da una precaria condizione fisica nei playoff. Arbitra il signor Pasqua di Tivoli.