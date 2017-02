Il Pisa frena la corsa della capolista Frosinone: è 0-0

Dopo tre successi consecutivi il Frosinone frena a Pisa e si conclude a reti inviolate il posticipo domenicale della 26/a giornata di Serie B. La capolista non riesce a superare la difesa toscana all'Arena Garibaldi, punto prezioso in chiave salvezza per la squadra di Gattuso. I laziani si fanno preferire ma il risultato nel complesso è giusto per quanto visto in campo. Primo tempo intenso e decisamente divertente. I toscani creano due ghiotte occasioni con Manaj, rispettivamente sventate da Ariaudo e da Bardi. I ciociari si fanno vedere con due tentativi di Ciofani e con un tiro di Dionisi. In apertura di ripresa, Frosinone vicino al vantaggio con una conclusione di Sammarco. Nel complesso meno sussulti nei secondi 45', con le due formazioni che non riescono più a rendersi pericolose e si macchiano di qualche errore di troppo. Il Frosinone prova a spingere nel finale, ma il risultato non cambia.

La squadra di Marino sale a 48 punti, a +2 sul Benevento e a +3 sul Verona che ha l'opportunità di agganciarlo vincendo domani sera contro la Spal. Quarto pareggio consecutivo per il Pisa, che raggiunge quota 28.