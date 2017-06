Il Sud si aggrappa al Benevento, ma il record negativo è già scritto

Una città intera aspetta la sua prima volta. Si tratta di Benevento, attesa questa sera dal ritorno della finale dei playoff di Serie B contro il Carpi. Il destino è scritto. Con un pareggio, ad andare in Serie A saranno le Streghe di Marco Baroni. Con una vittoria esterna, invece, torneranno in massima divisione a un solo anno dall'addio gli uomini di Fabrizio Castori. In palio una promozione in ogni caso storica. E non solo. Perché se il Benevento non dovesse farcela, si tratterebbe di un piccolo record negativo per il Sud Italia. Andiamo con ordine.

Carpi-Benevento, playoff Serie B 2016-2017: il trequartista del Benevento Filippo Falco attaccato da Maodo Malick Mbaye (LaPresse)LaPresse

L’annus horribilis del Sud...

E del Centro Se esaminiamo la stagione 2016-17 e analizziamo i campionati professionistici italiani (Serie A, Serie B e Lega Pro), scopriamo come l’unica squadra del Centro o del Sud riuscita a conquistare una promozione sia stata il Foggia. I Satanelli, però, hanno vinto il Girone C di Lega Pro, ovvero quello in cui le formazioni del Nord non erano incluse. Una promozione obbligata, per dirla in altri termini, alla quale non se ne aggiungerà un’altra. Le Final Four della terza serie, infatti, propongono in lizza tre squadre del Girone B (Parma, Pordenone e Reggiana) oltre all’Alessandria. Aggiungete che dalla Serie B sono state finora promosse SPAL e Verona e che dalla Serie A sono scese Empoli, Palermo e Pescara, capirete che ci troviamo di fronte a un autentico annus horribilis. Non soltanto per le squadre del Sud, ma anche per quelle del Centro. In parole povere, l’unica promozione era inevitabile. A meno che il Benevento questa sera non riesca a fare suoi i playoff di Serie B. Un record?

Palermo Empoli 2017LaPresse

Un saldo decisamente negativo

Per dare alla ricerca contorni più attendibili, abbiamo analizzato le prime tre divisioni del calcio italiano dal 2006-07, il primo anno dopo Calciopoli. Ed è ovvio come ci si trovi di fronte a un record vero e proprio. Il saldo del Centro e del Sud nella stagione attuale oscilla tra il -5 e il -4 (ovviamente, tutto dipende dal Benevento), un bilancio mai così negativo nel lasso di tempo preso in esame. L’unico anno paragonabile è il 2009-10, quando il saldo fu di -3. Per il resto, se la stagione scorsa si chiuse con un +2 (merito soprattutto delle promozioni di Cagliari, Crotone e Pescara dalla Serie B), le altre annate hanno spesso fatto rima con un "pareggio di bilancio” (2007-08, 2008-09, 2012-13, 2013-14 e 2014-15). Mai si era registrato un crollo così repentino.

Pisa Cittadella 2017LaPresse

Il bilancio dal 2006-07 ad oggi

STAGIONE SALDO 2006-07 -1 2007-08 0 2008-09 0 2009-10 -3 2010-11 +1 2011-12 +1 2012-13 0 2013-14 0 2014-15 0 2015-16 +2 2016-17 -5/-4

Comunque vada a Benevento, è scattato l’allarme

Quando i numeri sono così negativi e lo diventano in un periodo ristretto, le cause sono probabilmente due: ci troviamo di fronte a una pura eccezione statistica o si tratta di una svolta negativa. Quel che è certo è che il nostro calcio, nonostante le riforme di Carlo Tavecchio, continua a navigare a vista, ostinandosi in un sistema di ripescaggi utile a gonfiare di stagione in stagione le divisioni professionistiche. Ma non a tutelare gli equilibri finanziari di realtà a perenne rischio di fallimento. Un fenomeno destinato inevitabilmente a manifestarsi con più insistenza nelle zone del Paese in cui la situazione economica è meno felice rispetto al ricco Nord. Promozioni e retrocessioni a senso unico, per questo, potrebbero non costituire più una notizia.