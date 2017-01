Il Verona cade a Latina, Frosinone beffato, impresa della Spal

I RISULTATI

Brescia-Avellino 0-2 (13’, 95’ Ardemagni)

Carpi-Vicenza 0-0

Latina-Verona 2-0 (10’ Brosco, 90’ Boakye)

La capolista cade al 'Francioni'. Ripresa di campionato indigesta per l'Hellas Verona che perde 2-0 in casa del Latina nella gara valida per la 22/a giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa, a secco di vittorie dal 12 novembre scorso, sbloccano il risultato al 10' con un gol di Brosco che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo un batti e ribatti in area. Gli ospiti faticano a trovare le contromisure adatte e si rendono pericolosi per la prima volta alla mezz'ora con una girata di testa di Pazzini di poco sopra la traversa. Il 'Pazzo' spaventa i nerazzurri nuovamente cinque minuti dopo, ma il suo diagonale si spegne sul fondo. Sul fronte opposto lampo di Insigne, Nicolas ci mette una pezza e manda in corner. Nella ripresa Pinsoglio salva i suoi in avvio al 2' sul tentativo di pallonetto del solito Pazzini. Con il passare dei minuti la spinta del Verona si affievolisce, anzi nel finale è il Latina in pieno recupero a trovare il raddoppio con Boakye su invito di Acosty.

Pisa-Ternana 1-0 (44’ Gatto)

Spal-Frosinone 2-0 (43’ Vicari, 90’ Floccari)

Trapani-Novara 2-1 (44’ rig. Coronado, 51’ Maracchi; 38’ Galabinov)

Virtus Entella-Frosinone 2-1(91'Troiano, 95' Caputo; 2' Dionisi)

Seguono aggiornamenti..

