Impresa del Cesena: Balzano e Cocco espugnano Carpi

Il Cesena si impone per 2-1 in casa del Carpi nel posticipo della 24/a giornata di Serie B. Le reti dei romagnoli di Balzano e Cocco nel primo tempo, rete della bandiera per i padroni di casa di Bianco su rigore nella ripresa.

Tre punti preziosissimi per il Cesena in chiave salvezza, i romagnoli di Camplone agganciano infatti Brescia e Vicenza a quota 27. Carpi che scivola al decimo posto fuori dalla zona playoff dopo la seconda sconfitta di fila. Reduce dall'ottima partita contro la Roma in Coppa Italia, il Cesena domina il primo tempo chiuso in vantaggio di due gol. Sblocca il risultato al 24' Balzano con un gran destro che batte il portiere.

Raddoppio al 40' ad opera di Cocco, con un gran destro al volo su cross di Garritano. Nella ripresa il Carpi prova a reagire e riapre la partita al 64' con un rigore di Bianco. Nell'assalto finale, Letizia sfiora il pareggio ma è bravo Agliardi a sventare.