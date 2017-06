L'Ascoli riscatta Favilli ma il suo futuro sarà in Serie A: Spal, Chievo e Genoa le più interessate

Colpo in prospettiva per la Juventus. L’Ascoli, in mattinata, ha ufficializzato il riscatto di Favilli per conto della Juventus pagando 3 milioni di euro al Livorno e impadronendosi di una punta davvero dai grandi colpi. L’attaccante, protagonista nel mondiale con l’Under 20,ha realizzato, nel corso di questa stagione, 9 reti in 30 presenze affermandosi come uno degli attaccanti migliori in prospettiva nel panorama italiano. Il giocatore, ha realizzato poche reti, ma ha lavorato tanto per la squadra mandando spesso in rete il suo compagno di reparto Orsolini, guarda caso anche lui della Juventus.

L’attaccante difficilmente resterà in SerieB visto che è seguito da diversi club nella massima serie in cui spiccano Spal, Chievo e Genoa. Il giocatore partirebbe solamente in prestito ma avrebbe l’opportunità di giocare con regolarità e di cimentarsi in un campionato difficile come quello della SerieA per poi, un giorno, fare ritorno a Torino per diventare la punta titolare dei bianconeri con cui ha già esordito la scorsa stagione. La Juve, con l’affare Favilli, ha dimostrato di essere ancora una volta molto brava a scovare talenti e a farli crescere per garantirsi un futuro davvero roseo, sotto il segno dell’Italia. Per il giovane attaccante toscano si aprono le porte della SerieA, riuscirà a sfondare?

Michael Procopio (@Michael_Proc)

