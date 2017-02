La Salernitana sbanca il Menti e torna a vincere in trasferta: 1-0 al Vicenza

Scatto verso la zona playoff per la Salernitana. Nell'anticipo della 25esima giornata, al 'Romeo Menti' i granata battono il Vicenza per 1-0 con gol di Busellato al 10'. La squadra di Marco Mezzaroma e Claudio Lotito torna al successo e vola a 31 punti, mentre i biancorossi allenati da Pierpaolo Bisoli restano fermi a quota 27.

La partita cambia al 10', Busellato, servito da Minala, si inserisce palla al piede in area e supera con un diagonale il portiere Vigorito. Poco prima della mezzora (27’) Salernitana vicina al raddoppio: calcio d'angolo di Vitale, Vigorito va in uscita ma si fa beffare da Minala che però manda a lato di testa. Al 48' ci prova il Vicenza con Vitale, ma il suo tiro molto potente non crea patemi al portiere della Salernitana. Altra occasione cinque minuti più tardi, ma Bernardini salva su Bellomo in scivolata con il portiere fuori dai pali.

Altro rischio per il Vicenza al 62’ con Rizzo che sbaglia il disimpegno e regala la palla a Rosina, ma la conclusione del capitano della Salernitana viene parata da Vigorito. Nel finale, miracolo di Gomis che chiude a doppia mandata la porta dei granata e alza sopra la traversa un tiro di Rizzo. Pioggia di occasioni in pieno recupero per la Salernitana, che legittima il risultato.